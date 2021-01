Opfordret til at smadre byen: Syv mænd fængslet efter voldsom demo i København

Det udviklede sig voldsomt, da 200-250 personer lørdag aften samledes på Rådhuspladsen i København for at demonstrere.

18 personer blev anholdt. Af dem blev otte søndag fremstillet i grundlovsforhør.

Syv mænd blev varetægtsfængslet i 17 dage, og en blev løsladt, oplyser central efterforskningsleder Baris Tuncer, Københavns Politi.

De syv er i alderen 23 til 39 år, mens den løsladte mand er under 18 år.

De er alle sigtet for vold mod tjenestemand ved at have kastet ting - herunder fyrværkeri - mod politiet samt for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

»Det så voldsomt ud, men vi var forberedt på, at der ville være uromagere blandt demonstranterne.«

»Derfor var vi massivt til stede. Dels for at sikre deres ret til at demonstrere, men også for at hindre hærværk og vold«, siger vicepolitiinspektør Rasmus Schultz.

Opfordret til at sprede sig og smadre byen

Demonstranterne mødtes klokken 18.30 på Rådhuspladsen for at protestere mod de restriktioner, der er indført for at mindske smitte med coronavirus.

Gruppen ’Men in Black’ havde arrangeret demonstrationen.

Af gruppens Facebook-side fremgår det, at deltagerne og medlemmerne samles uanset politisk orientering og går march ’for Danmarks frihed’.

Fra en talerstol lørdag aften blev demonstranterne opfordret til at sprede sig i København og smadre byen.

»Det var det, vi ville forhindre«, siger Rasmus Schultz.

Derfor forsøgte politiet at presse demonstranterne tilbage på Rådhuspladsen, hvilket udløste en del tumult.

Her kan du se billeder fra, da det gik hårdest for sig:

Men in black-demo i København Se billedserie Foto: Thomas Borberg









»Derefter gik der en times tid, hvor vi gik med dem frem og tilbage og rundt på Vesterbro. På et tidspunkt mente vi ikke, det var meningsbefordrende mere. Derfor opløste vi så selve demonstrationen«.

»Så anses man ikke længere for at være en samlet gruppe af demonstranter, men for at være enkeltpersoner. Dem fulgte vi tæt efterfølgende, så de ikke lykkedes med at lave hærværk«, fortæller Rasmus Schultz.

Demonstrationen endelig opløst ved 22-tiden

Omkring klokken 22 blev den sidste rest af demonstrationen opløst på Blegdamsvej ved Rigshospitalet. Politiet holdt dog fortsat øje med eventuelle optøjer, og indsatsen sluttede først klokken 02.

Også den 19. december arrangerede ’Men in Black’ en demonstration i København. Her begik deltagerne omfattende hærværk ved blandt andet at overmale husmure og butiksvinduer med graffiti.

Derfor var politiet særligt opmærksom på demonstranternes videre færden denne gang, fortæller Rasmus Schultz.

Også i Aalborg demonstrerede ’Men in Black’ lørdag. Her deltog 50-65 personer, har Nordjyllands Politi oplyst.

Ved demonstrationen i Aalborg blev fem personer anholdt.

