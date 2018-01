Sophie Løhde: Jeg har fuld forståelse for, hvis nogen ser sig om efter nye udfordringer »Vi gør det, fordi vi vil det politisk«, siger Lars Løkke om anden store runde udflytning af statsjob.

49 byer udenfor hovedstadsområdet skal i fremtiden være hjemsted for i alt 4.024 statslige arbejdspladser. Heraf ligger omkring 1.800 af arbejdspladserne i dag i København, mens resten skal oprettes fra ny.

Det er omfanget af anden runde af regeringens store prestigeprojekt med udflytning af statslige arbejdspladser.

»Som andre lande har vi oplevet en urbaniseringstendens. De store byer risikerer at løbe med det hele. Og derfor har regeringen siden valget taget en række initiativer, som skal bidrage til at rette op på balancen og sikre, at vi får et Danmark, hvor mulighederne eksisterer alle steder«, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde.

Med 465 stillinger til Odense, 306 stillinger til Aarhus, 264 stillinger til Roskilde og 156 stillinger til Aalborg står fire af de store universitetsbyer uden for København til at få flest stillinger i regeringens nye udflytningsplan. For eksempel skal 440 medarbejdere i Miljøstyrelsen fremover gå på arbejde i Odense.

Men selv om de større byer tegner sig for en hel del af den samlede plan, vil det stadig gavne de mindre byer rundt omkring, fastholder statsministeren.

»Hvis man har et ønske om at bo et sted i det midtjyske, så er det mere attraktivt, at der ligger arbejdspladser i Aarhus end i København«, siger Løkke Rasmussen og konkluderer:

»Det er jo godt for hele regionen«.

En politisk beslutning

Tilbage i 2015 præsenterede Venstre-regeringen første runde af udflytningerne. Dengang blev omkring 3.900 arbejdspladser rykket fra hovedstadsområdet og ud i landet. Af dem er omkring 2.500 indtil videre blevet flyttet.

Med den nye plan fremlægger regeringen også en »erfaringsopsamling«.

»Den viser, at erfaringerne i de enkelte institutioner varierer meget betydeligt«, siger minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V).

Erfaringsopsamlingen er dog kun et »øjebliksbillede« af, hvordan første runde er gået, mens en større beretning er på vej fra Rigsrevisionen. Men den har regeringen ikke behov for at vente på.

»Der findes ikke den beretning fra Rigsrevisionen, som kan få regeringen til at ændre holdning«, siger Lars Løkke Rasmussen på spørgsmål om, hvorfor de samlede erfaringer ikke skal foreligge, før en ny runde bliver sat i gang.

»Vi gør det, fordi vi vil det politisk. Vi vil have et Danmark i bedre balance, hvor staten har et mere ligeværdigt aftryk over hele landet. Men vi skal gøre det på en ordentligt måde. Det er derfor, vi selv laver en erfaringsopsamling«, siger statsministeren.

Forståelse for opsigelser

Erfaringsopsamlingen viser også, at den første runde af udflytninger har haft betydning for det arbejde, der bliver udført rundt omkring.

»Som forventet ser det ud til, at opgaveløsningen typisk taber lidt flyvehøjde, når der er truffet beslutning om flytning. Det er der ikke noget at sige til. Men erfaringerne viser også, at der efter en periode, når flytningen er overstået, gradvist sker en normalisering igen«, siger Sophie Løhde.

Ifølge en opgørelse, som Finansministeriet offentliggjorde i maj 2017, var det kun 22 procent af de udflyttede medarbejdere, der på det tidspunkt var flyttet med deres job. Regeringen håber, at »så mange som muligt« af de omkring 1.800 medarbejdere, der nu står foran en flytning, vil tage med.

»Men omvendt har jeg også fuld forståelse for, hvis nogen i stedet vælger at se sig om efter nye udfordringer ud fra familiemæssige hensyn«, siger Sophie Løhde.