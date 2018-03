Putins omstridte Rusland splitter Dansk Folkeparti Flere borgerlige partier er i tvivl om, hvad Dansk Folkeparti mener om Rusland. En rundringning til DF’s medlemmer af Folketingets Udenrigsudvalg tegner et billede af et splittet parti, når det handler om Rusland.

Mens Danmark sammen med andre vestlige lande optrapper konflikten med Rusland, stiller flere undrende danske politikere sig selv et spørgsmål:

Hvad mener Dansk Folkeparti egentlig om Rusland?

De seneste måneder har der lydt forskellige meldinger fra regeringens støtteparti, når talen er faldet på Putins styre og Ruslands fremfærd. Og spørgsmålet bliver ikke mindre aktuelt af Dansk Folkepartis ambition om at blive regeringsparti efter næste valg og dermed få afgørende indflydelse på udenrigspolitikken.

Derfor har Politiken kontaktet Dansk Folkepartis fem medlemmer af Folketingets Udenrigsudvalg for at blive klogere på partiets syn på Rusland. Opfatter de landet som aggressor i konflikten med de vestlige lande, eller er det EU og Nato, som har misforstået Putins intentioner og fremfærd?

Omstridt præsident I Vesten forholder mange politikere sig yderst skeptisk over for Ruslands Vladimir Putin, fordi de holder ham ansvarlige for en stribe handlinger, som de anser for at være aggressive. Det gælder blandt andet mordet på eksagenten Alexander Litvinenko i London i 2006, annekteringen af Krim-halvøen i Ukraine og nedskydningen af det malaysiske passagerfly MH17 i 2014 samt senest giftgasangrebet i den sydengelske by Salisbury.

En af de mest markante stemmer er forsvarsordfører Marie Krarup. I flere interviews har hun argumenteret for, at Rusland hverken har onde intentioner eller en ekspansionistisk ideologi. Som en af de eneste politikere i Folketinget vil hun ikke tage afstand fra Ruslands annektering af Krim, men har i stedet kaldt det »pinligt, at Vesten har svunget sig helt op i de allerhøjeste moralske tårne«, når vestlige lande stempler aktionen som ulovlig.

Marie Krarup lægger i stedet vægt på, at Rusland er et kristent land, som er en partner i kampen mod islamisk terrorisme.

»Det er i høj grad en kommende allieret, vi burde se Rusland som – i stedet for at bygge det her kolossale fjendebillede op«, sagde hun for eksempel i Deadline på DR 2 i 2016.

Så sent som i sidste måned udgav hun en bog med titlen ’Ny kold krig’, hvor hun ved hjælp af interviews med eksperter og meningsdannere fra øst og vest forsøger at modvirke, hvad hun anser for et unuanceret billede af konflikten. I samme anledning har hun på Facebook offentliggjort en stribe videoer, hvor hun blandt andet forklarer, at det er russernes egen sag, hvis de er tilfredse med Putin og ønsker et autoritært styre.

Marie Krarup er netop vendt tilbage fra en opgave som valgobservatør i Rusland, men har ikke ønsket at stille op til et interview med Politiken.

Berth: Claus Hjort er for kritisk

EU-ordfører og medlem af udenrigsudvalget Kenneth Kristensen Berth læner sig på flere måder op ad Marie Krarups linje. Han er imod annekteringen, men mener, at sagen er nuanceret, fordi det var den sovjetiske statsleder Nikita Khrusjtjov, der i 1954 forærede Krim til den ukrainske sovjetrepublik, der senere blev til Ukraine.

»Før det havde Krim jo været en del af Rusland, så langt man husker. Det bliver man bare nødt til at have in mente, når man kigger på den sag. Der er jo også begejstring for Putin blandt dem, der bor på Krim sådan generelt betragtet«, siger han.

Nu er det, trods giftgasangrebet i Salisbury, tid til »lidt mindre høj stemmeføring og cigarføring« fra Vestens side, mener Kristensen Berth. Han mener, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er alt for kritisk.

»Han har forsøgt, synes jeg, at fremmane et billede af Rusland som vores fjende. Og det mener jeg ikke, at vi har nogen interesse i at gøre«, siger Kristensen Berth og uddyber:

»Jeg synes ikke, at vores Rusland-politik skal være meget anderledes, end den måske var for fem, seks, otte år siden. Altså at vi anerkender Ruslands størrelse og interesser«.

Hans Kristian Skibby og Claus Kvist Hansen, der også begge sidder i udenrigsudvalget for DF, indtager en mere pragmatisk position.

»Den russiske diskussion, som der skal være plads til i Danmark – og også internt i Dansk Folkeparti – er mere end bare for eller imod Putin eller den type af demokrati, man har i Rusland. Jeg tror, at man skal se på det med lidt nuancerede briller. Rusland har ikke et demokrati på samme måde, som vi har i Danmark«, siger Hans Kristian Skibby.

Claus Kvist Hansen understreger som det første, at man ikke skal spørge ham om, hvad »folk længere oppe i fødekæden mener«. Han konstaterer blot, at han umiddelbart ikke forstår den strategi, »som Rusland tilsyneladende har med hele tiden at vise muskler«.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra medlem af udenrigsudvalget Tilde Bork (DF).

I den modsatte ende af spektret i forhold til Marie Krarup ligger Søren Espersen, der har markeret sig som den klart mest skeptiske over for Rusland. Han tøver ikke med at kalde annekteringen af Krim for ulovlig og kalder Rusland en »potentiel fare« for lande uden for Nato. Han svarer også klart ja til spørgsmålet om, hvorvidt Rusland er en aggressor.

»Ja, det må man da sige«, siger Espersen og fremhæver, at det danske flyvevåben skal »flyve alle mulige åndssvage ture«, fordi russiske jagerfly med deres flyvninger i Østersøen »ligger og generer os«.

»Det er da utilstedeligt, og det synes jeg, at man skal protestere over, hver gang det forekommer«, siger Søren Espersen.

Også den aggressive fremfærd på internettet, som Rusland beskyldes for, får hårde ord med på vejen fra Søren Espersen.

»At man udfordrer, presser og forsøger at genere demokratiske valg rundtomkring, er meget alvorligt«. Han og mener, at Danmark og andre lande fremover skal være klar til at give igen på samme vis, hvis vi udsættes for cyberangreb.

»Hvis man har fuldstændig sikkerhed for, at det er den russiske stat, der står bag, synes jeg, at de skal smage deres egen medicin.