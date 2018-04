Pape talte usandt i Folketinget, da han sagde, at PET sletter oplysninger PET sletter ikke oplysninger, som justitsministeren påstod i et samråd. Søren Pape ærgrer sig, men afviser misinformation. Eksperter anser sagen som alvorlig.

Under ministeransvar forsikrede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tre gange Folketingets Retsudvalg om, at når Tilsynet med Efterretningstjenesterne beder PET om at slette irrelevante oplysninger om borgere, så slettes de også.

Ministeren fastslog det som en kendsgerning på et samråd om PET-loven 20. marts. Nu viser det sig, at ministeren ikke talte sandt.

Efter Politikens afsløring tirsdag af, at de generelle slettefrister i PET-loven på 10 og 15 år ikke efterleves, viser det sig nu, at heller ikke den ’indirekte indsigtsordning’ sikrer sletning af borgernes oplysninger i PET-arkiverne.

Den indirekte indsigtsordning er en hjørnesten i Tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrolopgave med PET. Ordningen giver borgere ret til at pålægge tilsynet at undersøge, om PET uberettiget behandler oplysninger om dem.

Hvis det er tilfældet, skal oplysningerne ifølge PET-loven slettes. Men kun få personoplysninger slettes ifølge tilsynet, når det pålægger PET at gøre det via indsigtsordningen. Størstedelen flyttes til et andet arkiv, hvor PET stadig kan få adgang til materialet.

Det er stik imod, hvad justitsministeren tre gange sagde på samrådet 20. marts. Her kaldte Søren Pape Poulsen (K) den indirekte indsigtsordning »en god ordning«, som sikrer, at PET ikke uberettiget behandler oplysninger:

»Konstateres der i den forbindelse, at der behandles oplysninger, som ikke opfylder lovens betingelser for, at PET kan behandle dem, skal oplysningerne slettes«, sagde Pape Poulsen om ordningen.

Eksperter kritiserer

Senere i samrådet fastslog ministeren, at »det er, som om man prøver at tillægge mig holdningen, at man undgår at slette eller har sådan en proces, hvor man ikke sletter noget. Jo, det gør man jo lige præcis. Man sletter jo lige præcis, som vi nu aftaler i lovgivningen«.

Det følger af ministeransvarlighedsloven, at det er strafbart, hvis »en minister giver Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under Folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen«.

Det lovkrav levede ministeren ikke op til på samrådet, mener Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret på Københavns Universitet:

»Som jeg læser det, har ministeren ikke givet fyldestgørende oplysninger til samrådet, og hans svar kan måske endda være egnet til at vildlede Folketinget. Han oplyser ikke om den meget vigtige modifikation af slettereglerne, nemlig, at rigtig mange oplysninger ikke slettes rigtigt, men lægges over i et andet arkiv, hvor PET fortsat kan tilgå dem, dog under skærpede betingelser. Det er ikke fyldestgørende, og objektivt set opfylder det ikke kravene i ministeransvarlighedsloven«, siger han. Samme holdning har professor i forvaltningsret Sten Bønsing på Aalborg Universitet: »Det lyder, som om det er i strid med sandhedspligten, at Søren Pape orienterer Folketinget, som han gør. Han siger jo, at oplysningerne slettes, og så bliver de ikke slettet alligevel. Det er svært at vurdere anderledes, end at det er i strid med sandheden«, siger Bønsing.

Søren Pape Poulsen afviser at have misinformeret Folketinget på samrådet, men medgiver, at han burde have nævnt det ’logisk slettede’ arkiv: »Jeg kendte slet ikke til den her ordning, da jeg sad ved samrådet, og så er det jo svært at redegøre for den. Det ærgrer jeg mig over i dag. Havde jeg vidst det, havde jeg selvfølgelig taget det med i min redegørelse«, siger ministeren.