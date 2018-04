Pape om burkaklædte kvinder: »Hvis de bor i nærheden, så bliver de bedt om at gå hjem« Justitsminister åbner for, at man må bære burka i asylcentre, ikke i fængsler. Fængselsforbund finder forbud problematisk.

Når justitsminister Søren Pape (K) torsdag fremsætter det omstridte lovforslag, der effektivt vil forbyde burka og niqab i det offentlige rum, giver han samtidig en garanti for, at politiet ikke kommer til at tvinge burkaer af kvinder på gaderne. De får en bøde, og så skal politiet ellers bede kvinderne om at gå hjem.

»Hvis de bor i nærheden, så bliver de bedt om at gå hjem«, siger Søren Pape.

Alternativt skal politiet tage den pågældende med på politistationen. I det tilfælde må den burkaklædte blive hentet af et familiemedlem, forklarer justitsministeren. »Jeg skal ikke have betjente, der skal stå og hive beklædningsgenstande af folk – burkaer eller andet. Det kommer ikke til at ske«, fastslår han.

Måske skræmmer eksempler fra Frankrig, som var det første land i Europa, der indførte et reelt burka- og niqabforbud. Det gjorde de i 2011, og siden har der været et par tilfælde, hvor burkaklædte kvinder har nægtet at vise deres ansigt, og det har skabt ballade.

»Disse kontroller har i et par tilfælde givet anledning til ballade i visse forstadskvarterer, men det er undtagelsen«, skriver Jørn Boisen, leder af Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet og ekspert i franske samfundsforhold, i en mail til Politiken.

Derfor er justitsministeren også hurtig til at afvise, at vi kommer til at se sådanne eksempler her i landet.

»De billeder kommer vi ikke til at se i Danmark. Det er heller ikke den instruks, politiet vil få«, siger han og hentyder til en endnu ikke udfærdiget instruks til politiet, som skal specificere og tydeliggøre, hvordan de skal håndtere forbuddet i praksis. Noget, som blandt andet Rigspolitiet har efterspurgt detaljer om.

Instruksen vil dog først blive udfærdiget, når lovforslaget er vedtaget.

Lovforslag har været uklart

Det er imidlertid ikke det eneste, som har udgjort en forhindring for lovforslagets tilblivelse. Flere juridiske eksperter har peget på en række uklarheder i det lovudkast, der blev sendt i høring. Blandt andet har Institut for Menneskerettigheder fundet det uklart, om forbuddet også gælder steder, hvor overgangen mellem det private og det offentlige rum kan være svært at afgrænse. Eksempelvis asylcentre og fængsler.

Adspurgt, om man må have burka på i et asylcenter, svarer Søren Pape:

»Det kommer vel an, hvem som driver det asylcenter. Altså, det er vel sådan, at hvis det er Røde Kors, der driver det, så kunne man jo godt forestille sig, at man må tage en dialog, om vedkommende kan gå med det, fordi det er jo ikke offentligt på den måde, men det er selvfølgelig staten, der henviser«, siger han.

En person, der overtræder forbuddet, vil som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 1.000 kr. I gentagelsestilfælde kan bøden forhøjes til 10.000 kr. Betaler man ikke bøden, risikerer man i yderste konsekvens at komme i fængsel.

Vi vil gøre, som vi får besked på, men jeg synes, det er dybt problematisk Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet

På spørgsmålet, om man så må have burka eller niqab på i fængslet, svarer Søren Pape:

»Nej, det må man selvfølgelig ikke«.

Men hvad sker der så i den situation?