Stewardesse, jurist, journalist, danser og nu politisk ordfører: Britt Bager er en kvinde med mange talenter Britt Bager (V) har gjort lynkarriere i Venstre og er efter bare tre år i Folketinget nu valgt til den vigtige post som partiets politiske ordfører.

Venstres nye politiske ordfører Britt Bager lader til at være en kvinde, der er vant til at få det, hun går efter. Som barn var hun både en habil rytter, hvor hun red konkurrencer i såvel dressur som spring, og ved siden af gjorde hun også karriere som sportsdanser på et højt plan.