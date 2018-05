Socialdemokratiet foreslår ny grøn fond med 20 milliarder kroner

Heller ikke ideen om »nogle store herrer« i et rådgivende udvalg vækker begejstring hos ordføreren fra Dansk Folkeparti.

»Jeg synes måske, at man skyder lidt over målet med sådan et projekt. Det handler basalt om, at vi skal føre energi- og klimapolitik i Danmark. Det mener jeg ærlig talt godt, at vi kan klare selv, uden at skulle indkalde den globale elite til at hjælpe os med det«, siger Mikkel Dencker.

Omvendt positiv er energi-, klima- og miljøordfører Ida Auken fra Det Radikale Venstre, der kalder forslaget fra Socialdemokratiet for »en virkelig spændende tanke«.

»Vi kan se, at hele investeringsbranchen rykker derhen nu. Det er der, verdens største investeringsbanker begynder at lægge deres fokus. Så det er sådan set rettidig omhu og klogt«, siger hun og ser ligeledes positivt på ideen om et rådgivende udvalg:

»For mig er det vigtigst, at man får de rigtige kompetencer. Vi har en dansk branche, som faktisk har ledt vejen for klimainvesteringer. Sådan nogle som Pension Danmark har ledt vejen«.

Forslaget fra Socialdemokratiet om en ny fond kommer sammen med en stribe andre forslag på klima- og miljøområdet. Partiet foreslår blandt andet, at Danmark skal have mere urørt skov, og at plastikflasker med for eksempel juice, drikkeyoghurt og kakaomælk inkluderes i pantsystemet på linje med sodavandsflasker.