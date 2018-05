Regeringen vil tvinge etårige til at lære om demokrati Børn skal være mest muligt vågne og introduceres til danske traditioner, viser notat fra regeringen.

Regeringen har en plan.

Etårige børn i belastede boligområder skal tvinges i vuggestue, hvor de blandt andet skal være mest muligt vågne og lære om danske traditioner og demokratiske værdier.

Det skriver Jyllands-Posten, der er i besiddelse af et brev fra børne- og socialminister Mai Mercado (K) og et regeringsnotat, der detaljeret beskriver den model, der ligger på bordet lige nu i de sidste ghettoforhandlinger, som endnu ikke er afsluttet.

Det fremgår af notatet, at børn fra udsatte boligområder skal ind i et såkaldt 'obligatorisk læringstilbud', når de er et år, hvis ikke forældrene selv sørger for at få barnet i vuggestue.

»Vi har områder i Danmark, hvor børn ikke møder et dansk sprog, og hvor der er værdier, der ikke hører til her i Danmark. Regeringen vil give børnene en bedre start, så de er klar til skolen«, siger Mercado i en skriftlig kommentar.

Børnene skal ifølge den foreliggende model være der 25 timer om ugen.

Timer skal placeres i børns vågne timer

Timerne skal fordeles 'jævnt over ugens fem dage'. Lederen af daginstitutionen skal registrere, hvordan de kommer og går, og de skal kontrollere, at barnet er til stede i de påkrævede timer.

Hvis ikke det er tilfældet, ryger børnechecken.

»Når det er en pligt, så skal det ifølge Grundloven være gratis. Men nu tager vi forhandlingerne i forhandlingslokalet«, siger Mai Mercado.

Kommunen skal beslutte, hvornår på dagen barnet skal være der. Ifølge regeringsnotatet skal det sikre, at 'timerne er placeret mest muligt, når børnene er vågne'.

Den del har Dansk Folkeparti presset på for at få indført.

»Det er jo ikke et læringstilbud at sove til middag«, siger folketingsmedlem Jeppe Jakobsen (DF), der forhandler på partiets vegne, til Jyllands-Posten.

Målet er få fat i børn, der lever isoleret fra det danske samfund, og udvikle deres 'danske sprog, generelle læringsparathed og kendskab til danske traditioner'.

Derfor skal der også iværksættes forløb for børnene, så de introduceres for 'danske traditioner og højtider i forbindelse med eksempelvis jul, påske, grundlovsdag, fødselsdag og fastelavn'.

Det påtvungne tilbud skal være gratis for forældrene, men Mai Mercado skriver, at forældrene selv skal betale for 'bleer, frokost og frugt'.

ritzau