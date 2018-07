Politiske bøger: Frederiksens forfatterkollektiv giver Løkkes folk baghjul Den socialdemokratiske folketingsgruppe har i denne valgperiode udviklet sig til et regulært skriveværksted. Imens hersker bogtørken hos de borgerlige.

Det er ikke ud af ingenting, at den karakteristiske duft af antikvariat eller bedaget kommunebibliotek rammer næseboret, så snart folketingsmand Dan Jørgensen (S) åbner døren til sit Christiansborg-kontor. Den velvoksne bogreol er for længst fyldt op.

I sofagruppen og på en betragtelig del af gulvarealet konkurrerer stabler af bogrygge med solide socialdemokratiske forfatternavne som Hartvig Frisch, K.B. Andersen og Julius Bomholt om pladsen med moderne sociologer og lykkeforskere af mere nutidig dato. I de seneste måneder har de gjort mødebordet til det eneste sted, hvor Dan Jørgensen kan servere kaffe for såvel ventede som uventede gæster.

Han har efterhånden vænnet sig til at stille vækkeuret til et sted mellem 4.30 og 4.35 for at få nogle timer hver morgen med ro til at samle sine tanker og selv skrive.

’Staunings arv. Vejen til et lykkeligt Danmark’ hedder bogværket, som Dan Jørgensen har kæmpet med. Et forsøg på at trække en forbindelse mellem dansk og international politik anno 2018 og dansk politiks über-koryfæ par excellence, Socialdemokratiets tidligere partiformand og statsminister Thorvald Stauning.

Bogen udkommer i næste uge.

»Jeg har skrevet denne bog, fordi jeg ikke kunne lade være. Da jeg begyndte at grave i arkiverne, blev jeg grebet. Staunings liv er simpelthen for spændende til, at jeg kunne modstå fristelsen til at dykke længere ned i historien. Jeg opdagede også, hvor meget hans tid mindede om den, vi gennemlever nu«, hedder det i forordet.

Der er tale om en klassisk gennemgang af den fattige arbejderdrengs vej til landsfader og alle tiders længst siddende statsminister – og samtidig også et forsøg på at skabe en ny forståelse af et politikerfænomen, der lagde de første byggesten til den velfærdsstat, der først blev begrebsliggjort efter hans død.

En bog, der som megen amerikansk og tysk politisk litteratur forsøger at trække forbindelser og lange linjer mellem præsidenters, forbundskansleres og statsministres udfordringer dengang og i dag. Alt sammen i en ganske rettroende socialdemokratisk aftapning, som når forfatteren i følgende passage forestiller sig, at Thorvald Stauning i dag aflagde en visit på partiformand Mette Frederiksens formandskontor:

»I det hele taget ville Stauning helt sikkert være glad for sin nuværende efterfølger. De to ville formentlig sludre om løst og fast. (...) Men hurtigt ville alvoren sænke sig. Stauning ville lægge ansigtet i alvorlige folder, rynke brynene og måske lade den højre hånd glide gennem det lange skæg. Så ville han kigge på sin arvtager gennem de runde briller og med rolig, myndig stemme sige: ’Du skal samle Danmark igen’«.

Men bogen rummer også dokumentation, og Jørgensen har opdaget, hvordan socialdemokratiske ledere fra Stauning og frem har kredset om noget så uhåndgribeligt som lykkebegrebet. I en radiotale fra 1930’erne gjorde Stauning gældende, at Socialdemokratiet ikke tror »på lykken ved at trykke underklassen ned. En højt udviklet arbejderklasse er det sikre grundlag for samfundets trivsel, og derfor må hverken skole eller sociallov forsømmes«.

Senest udtrykt i gruppeformand Henrik Sass Larsens bog ved navn ’Exodus’ fra maj, hvor han insisterer på, at politik rent faktisk er relevant for en befolknings lykketilstand:

»Politik – at udøve magt – kan skabe rammerne for, at folk kan blive lykkelige, og skabe rammerne for, at folk kan forblive ulykkelige«.

En anden grundpointe er den værdikamp, som fra Staunings tid og frem til årtusindskiftet ikke handlede om udlændingepolitik, men om velfærdsstaten og klogskaben i at udbygge den. En værdikamp, der fra tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens overtagelse af formandsposten i Venstre blev omformuleret til at handle om udlændingepolitik.

»Indtil Anders Fogh Rasmussen handlede det om, hvilken velfærdsstat vi skal have. Og om vi overhovedet skal have en. Så så Fogh, at det går ikke. Nu neutraliserer vi den diskussion, nu skal vi diskutere udlændinge. Nu skulle det så være værdipolitik. Min pointe er så, at nu er det tid til at neutralisere igen. Nu skal vi til at diskutere velfærdsstat igen som den vigtigste værdidebat«, siger Dan Jørgensen.

Fordi I selv har neutraliseret udlændingedebatten?

»Både fordi vi har neutraliseret udlændingepolitikken, men også fordi vi nu har en borgerlig regering, som faktisk tager den kamp om velfærden igen«.

Det er forfatterens håb, at ’Staunings arv’ »kan være med til at sætte en samfundsdebat om lykke og vores velfærd«. Han svarer meget gerne på, om det ikke kan tænkes, at det for rigtig mange mennesker kan højne den personlige lykkefølelse at få lov til at betale mindre i skat.

»Det tror jeg, der er mange borgerlige, der tror. Det er så derfor, jeg har skrevet en bog, hvor jeg påviser, at det ikke er sådan, det hænger sammen«.

Finansministerens soloridt

Sommerens agurketid vil vise, om Dan Jørgensen får held med at sætte en bred politisk debat. Men der vil i så fald ikke være tale om nogen sensation. Medlemmerne af den socialdemokratiske folketingsgruppe udgiver i denne tid fagbøger, debatbøger og erindringsbøger i et tempo så bemærkelsesværdigt, at det er lige før man skulle tro, at Mette Frederiksen har sendt forsamlingen en tur på efteruddannelse hos konsulentfirmaet Rasmussen Globals stifter, Venstres tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Da Fogh sidste år genudgav sin omdiskuterede debatbog ’Fra socialstat til minimalstat’ fra 1993, brugte han et nyt forord til at sende følgende opfordring til dagens folk på tinge:

»Jeg vil gerne opfordre nutidens politikere til at skrive bøger og deltage i værdibaserede debatter om samfundets udvikling på længere sigt. (...) Det er helt afgørende, at politikere faktisk brænder for en sag og har et klart politisk ståsted, som vælgerne kan mærke«.

På det punkt har hans politiske modstandere hørt betydeligt bedre efter end hans egne partifæller. Man skal ikke forklejne, at udlændingeminister Inger Støjberg (V) for en del år siden udgav en portrætbog om den musikalske duo ’Sussi og Leo’, og at transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) har skrevet bøger om togdrift. I denne valgperiode skiller finansminister Kristian Jensen (V) sig ud fra resten fra Venstres folketingsgruppe. Med bogen ’I Danmarks tjeneste’ er han den eneste, der har udtrykt sig i bogform.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ikke sat pen til en bogside, siden han som amtsborgmester skrev om fremtidens sundhedsvæsen i 1997. I det seneste tiår har en ellers debatlysten sjæl som eksminister Søren Pind (V) først her efter politikerkarrieren besluttet sig for at sætte sig til tasterne med en bog, der skal udkomme på Gyldendal til julehandlen.

Til gavn for det fælles projekt

Modsat virker Mette Frederiksens socialdemokrater i øjeblikket nærmest som et slags forfatterkollektiv. I maj satte Henrik Sass Larsen den politiske dagsorden med ’Exodus’-bogens overraskende – og ikke på alle strækninger partitro – pointer om alt fra legalisering af hash til israelsk medlemskab af EU og Nato. Faktisk indeholdt bogen et par kapitler mere, som han blev frarådet at offentliggøre.

»Da jeg skulle skrive min bog, gav jeg manus til min øvrige ledelse. Der er faktisk et par kapitler, der ikke er kommet med i bogen, fordi min øvrige medledelse sagde, at ’det her vil blive misforstået, det vil ikke være konstruktivt, så lad være med det’. Så lod jeg være. Ideen er, at hvis man kommer og spørger pænt om lov og på den måde synkroniserer lidt med, hvad der er til partiets bedste, så skal man bare udgive alt, hvad man kan«, fortalte Henrik Sass Larsen under folkemødet på Bornholm.

Siden Helle Thorning-Schmidts dage ved magten er der sket et markant gearskifte i et parti, der historisk har været præget af skrivende ledende figurer. Den anonyme S-insider bag værket ’Den hemmelige socialdemokrat’ havde ganske vist held til at ryste fundamentet under SR-regeringen i 2014. Men har stadig ikke turdet stå frem ved navn. Udgivelse af bøger med provokerende politiske budskaber blev dengang ikke regnet for karrierefremmende.

Ifølge socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil har den nuværende ledelse modsat førhen eksplicit tilskyndet til at skrive bøger og skabe debat. Der er, mener hun, indtruffet et ’ja tak’ til idépolitiske udflugter, som står i kontrast til de tider, hvor Ritt Bjerregaard forsøgte det samme via initiativet ’Den Røde Skole’.

»Jeg syntes meget godt om Den Røde Skole. Men ulempen rent partimæssigt var, at den blev skabt på trods af ledelsen. Det utroligt befriende er, at vi kan skrive bøger, som gavner det store fælles projekt. Også med de holdningsforskelle, der så kan være mellem de forskellige bøger og holdninger og klubber«, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Socialordføreren er sammen med gruppefællen Ane Halsboe-Jørgensen de næste i køen på bogfronten. Til august udgiver de en bog i krydsfeltet mellem fagbog og debatbog. Temaet er dels de finansministerielle regnemodeller, dels værdien af at sætte diverse sociale investeringer i søen.

’Det betaler sig at investere i mennesker’, er titlen. Målet er ifølge Rosenkrantz-Theil ret så ambitiøst: at levere så konkrete anvisninger, at »vi om fem år har lavet den model, jeg lægger op til. Senest«.

Hun mener, at en bog skal tjene to formål. Den skal kunne løfte blikket fra dagligdagen og tage fat i samfundsmaskineriets store linjer.

»Men den skal også være så konkret i sine anvisninger, at man faktisk kan forandre på verden på ryggen af den. Ellers bliver det for langhåret«, siger hun.

Bogen er færdig, og tidligere socialordfører Mette Frederiksen har først fået bogen, efter den har været i trykken. Andre har læst bogen igennem på forhånd:

»Det er en balance. Når man er medlem af et parti og repræsenterer det på den måde, vi gør, har man selvfølgelig lov til at udfordre og tænke højt og nyt og anderledes. Men der er altid også et hensyn til, at vi står på hinandens visitkort. Det vil sige, at det, jeg melder ud, kommer de andre også til at høre for. Derfor gør det ikke noget, at man tænker et grundlæggende hensyn til hinanden ind«, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

At sætte sig selv på spil

Samme balanceakt var EU-ordfører Peter Hummelgaard (S) igennem i slutningen af juni, da han skulle aflevere første udkast til et manuskript hos Gyldendal. Han er blandt Folketingets mest aktive brugere af Twitter og Facebook, har skrevet kaskader af kronikker og debatindlæg og bidraget som medforfatter til bøger og antologier. Men når han til september udkommer med bogen ’Den syge kapitalisme’ i anledning af finanskrisens udbrud i 2008, vil det være første gang, han alene stiller sig ud på klippekanten til spank eller hyldest hos anmelderkorpset.

»Når man sætter sig ned og skriver en kronik til for eksempel din avis, stiller man også høje krav til sig selv. Men på en eller anden måde er der noget gammeldags varigt ved at få skrevet og trykt en bog og prøve at sætte nogle tanker sammen, der også funderet i noget analyse, fakta og en masse holdninger. Det er svært, men spændende, og som politiker er det vigtigt«, siger Peter Hummelgaard.

Der er, mener Hummelgaard, et påtrængende behov for socialdemokratiske svar på det brud med den sociale kontrakt i den vestlige verden, der var en af følgerne af finanskrisen. Lidt på samme måde, som da gruppefællen Kaare Dybvad med sine bøger om ’Udkantsmyten’ og ’De lærdes tyranni’ skrev indigneret om henholdsvis centraliseringens konsekvenser og uddannelsessystemets efter hans mening håbløse satsning på akademisering.

Det, der var hårdest, var, når folk, jeg egentlig syntes, jeg var enig med, sagde, at ’du gør, at jeg ikke kan være socialdemokrat’ Kaare Dybvad (S)

Kaare Dybvad husker udmærket, hvordan han fra offentliggørelsen af ’De lærdes tyranni’ i maj 2017 og helt frem til august samme år hver morgen tastede sit navn i avisdatabasen Infomedia for at tjekke, hvor debatten om hans bog nu havde flyttet sig hen. Først efter tre måneder ebbede det ud. Da det gik højest, var det diskuterende Danmarks verbale slagudvekslinger om Dybvads bog så omfattende, at hele tre signaturskribenter på denne avis i løbet af samme uge fandt anledning til at levere deres udlægning af den omdiskuterede bog.

Kaare Dybvad, som Liberal Alliances Henrik Dahl uden tøven udnævner til »Socialdemokratiets mest originale tænker«, har lovet sin kone, at han ikke vil udgive flere bøger i denne valgperiode. Dertil har arbejdet med de to forudgående bøger været for omfattende.

»Det, der var hårdest, var, når folk, jeg egentlig syntes, jeg var enig med, sagde, at ’du gør, at jeg ikke kan være socialdemokrat’. Der blev skrevet meget forventeligt. Folk fra Politiken og Information blev sure på mig, det vidste jeg godt. Jeg husker en fra folkemødet, som havde set en forhåbning i alliancen mellem Socialdemokratiet og dem med akademiske uddannelser. De mente, at jeg ødelagde den. Det mente jeg ikke, men jeg kunne godt se, hvad kritikken gik ud på«, siger Kaare Dybvad.

Socialdemokratiet set indefra

Sammen med udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) har Kaare Dybvad stået bag de senere års måske mest omtalte danske bøger skrevet af politikere. Hvor Dybvad skriver på et brændstof af indignation, forklarer Tesfaye sin tilbagevendende skrivekløe med en analytisk nysgerrighed. Da han som nyvalgt i 2015 var blevet medlem af Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, lånte han en halv hyldemeter bøger om udlændingepolitik, som han indtil da kun sporadisk havde beskæftiget sig med.

»Socialdemokratiet har indtaget en naturlig hovedrolle i dansk udlændingepolitik. Derfor har vestegnsborgmestrene, Thorkild Simonsen, Karen Jespersen, Poul Nyrup Rasmussen, Mogens Lykketoft, Svend Auken og Anker Jørgensen på hver deres måde indtaget hovedroller i den halve meter bøger, jeg lånte. Men ingen af bøgerne var skrevet af en socialdemokrat. Der var bøger af Morten Uhrskov, Søren Krarup, Birthe Rønn Hornbech, Ole Hasselbalch, Özlem Cekic, folk fra flygtningehjælpen og Røde Kors. Det var udmærkede bøger, men de skrev alle sammen om Socialdemokratiet set udefra«, fortæller Mattias Tesfaye.