Krav fra Radikale øger afstand til Socialdemokratiet, og blå blok får nyt krudt Socialdemokratiet fastholder, at Danmark skal kunne gå enegang og indføre stop for spontan asylbehandling ved grænsen.

Mens S-formand Mette Frederiksen forsøger at overbevise vælgerne om, at hun er garant for en fortsat stram udlændingepolitik, kræver politisk leder Morten Østergaard (R) indrømmelser på centrale elementer i Socialdemokratiets udlændingepolitik i EU.

Skal Radikale Venstre støtte Mette Frederiksen som statsminister, skal hun droppe sit ønske om at stoppe al spontan asylbehandling ved grænsen og i stedet gå efter en fælles europæisk løsning.

»Spørgsmålet om asyl står og blinker som en lakmusprøve på, om man vil løse europæiske problemer sammen med de andre EU-lande eller gå enegang«, siger Morten Østergaard, der siger, at modtagecentre er en god idé, men skal etableres efter aftale med alle EU’s medlemslande.

Vi kan ikke vente på, at alle EU's medlemslande bliver enige Mattias Tesfaye (S)

Det nye krav er en del af den garanti, Østergaard har givet vælgerne, nemlig at han ikke vil støtte en regering, som ikke løsriver sig fra Dansk Folkepartis politik:

»Jeg mener desværre, at jeg kan se, at Socialdemokratiet trækker i DF’s retning på dette område. På det her spørgsmål om asylstop og enegang i EU er det én til én det, DF ønsker sig. Et fuldt og helt asylstop«, siger Morten Østergaard.

Det er især S-formand Mette Frederiksens optræden i februar, som har skabt frustration i den radikale lejr. Socialdemokratiet ønsker stop for spontan asylbehandling ved den danske grænse.

I stedet skal Danmark sende asylansøgere til danske modtagecentre uden for EU. Helst ser partiet et samarbejde med andre EU-lande om lejrene. Men det er ikke et krav.

Mette Frederiksen har siden understreget, at hun er klar til at »gå forrest«, uden at alle EU-lande nødvendigvis er med. Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) siger, at temaet om stop for spontan asylbehandling ved grænserne og modtagecentre drøftes i flere europæiske lande:

»Vi har fremlagt vores udlændingeudspil, fordi det nuværende asylspil er inhumant og uretfærdigt. Tusindvis af mennesker dør på vej over Middelhavet. Det her er vores bud på, hvordan en løsning kan realiseres. Vi er meget interesserede i drøfte andre gode ideer – også med Radikale«.

Kan I gå med til, at der kun etableres modtagecentre efter en fælles EU-aftale?

»Nej. Vi støtter det, som statsministeren sagde grundlovsdag. Nogle af elementerne kan aftales med Østrig. Andre initiativer kan løses med andre lande. Vi kan ikke vente på, at alle EU’s medlemslande bliver enige«.

Regeringen arbejder i disse måneder med europæiske kolleger på et udrejsecenter uden for EU – dog kun for afviste asylansøgere, der om muligt skal hjemsendes. Her har Østrig vist interesse.

Lang udsigt til fælles EU-løsning

Når Morten Østergaard efterlyser, at Mette Frederiksen ikke går enegang i EU, men arbejder for en fælles løsning, kan det imidlertid have lange udsigter, hvis det da overhovedet er muligt.

På et EU-topmøde i slutningen af juni introducerede stats- og regeringscheferne ganske vist ideen om såkaldte landgangsplatforme uden for EU, hvor asylansøgere reddet på Middelhavet skal placeres, mens de får deres sag behandlet. Men der er tale om et kompromis, der betyder, at man i første omgang blot vil undersøge konceptet.