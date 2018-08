Her er regeringens finanslov: 1,6 milliarder mere til velfærd næste år

Penge til World Pride

Regeringen vil støtte World Pride og Eurogames i København i 2021. Dog uvist med hvor meget.

Ingen sænkelse af arveafgiften

Regeringen har haft planer om at lempe arveafgiften. Men Dansk Folkeparti har meldt ud, at det vil partiet ikke være med til. Dermed er intet flertal i sigte. Og ideen er droppet. Det skriver Børsen.

Ingen fjernelse af afgift på generationsskifte

I regeringsgrundlaget står, at afgiften for generationsskifte skal fjernes frem mod 2025. Den er allerede ved at blive sat gradvist ned frem mod 2020. Men ideen om at udfase den droppes i denne valgperiode.

SU-fribeløbet hæves med 1000 kroner

Studerende skal have mulighed for at tjene flere penge ved siden af SU. Det mener regeringen, som vil hæve de studerendes fribeløb med 1.000 kroner om måneden.

Forslaget er en del af regeringens udspil til finanslov, skriver Ritzau.

Et højere humanitært bidrag

Regeringen vil i 2019 afsætte 2,6 milliarder kroner til det humanitære bidrag, der typisk går til verdens brændpunkter, skriver ritzau og Jyllands-Posten. Det er en stigning på 100 millioner kroner i forhold til 2018 og et historisk højt niveau. Dansk udviklingsbistand vil lande på cirka 0,7 procent af bruttonationalindkomsten.

Affaldsgebyr afskaffes

Regeringen vil blandt andet af med et administrationsgebyr for affaldshåndtering. Der foreslås afsat 40 millioner kroner i 2019 til arbejdet med at justere regler, der skal lette byrder for erhvervslivet. Det skriver Ritzau.

Lavere afgifter på grænsehandel

Der afsættes 135 millioner til en afgiftspakke rettet mod grænsehandel. I alt afsættes 400 millioner til lavere afgifter, skriver Ritzau.

Mere fængsel til voldsmænd

Voldsforbrydere skal i højere grad i fængsel for at yde samfundstjeneste, hvis det står til regeringen. Skærpelsen skal gælde sager om grov vold og i de alvorligste sager om simpel vold. Justitsministeriet vurderer, at det vil koste 11 millioner kroner årligt at sende flere i fængsel, skriver Jyllands-Posten.

Et millionbeløb til naturen

Regeringen vil ifølge Det Konservative Folkepartis miljøordfører, Mette Abildgaard, afsætte »et pænt millionbeløb« til naturen. Det skriver Jyllands-Posten. Pengene skal blandt andet gå til at beskytte sårbar og truet natur i Danmark.

Nationalparkerne Kongernes Nordsjælland og Skjoldungernes Land får formentlig 1,1 millioner kroner ekstra i budgettet fra 2019. Regeringen foreslår nemlig ifølge TV 2 Lorry at afsætte 5,5 millioner kroner ekstra på næste års finanslov til landets fem nationalparker.