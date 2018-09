K-borgmester: Håndtrykstest giver mere bureaukrati Profileret K-borgmester retter hård kritik af regeringens ønske om, at nye statsborgere skal give hånd i kommunen.

Tirsdagen vil komme til at stå i afbureaukratiseringens tegn, når regeringen vil præsentere en række forslag til at fjerne unødvendige regler.

Men samtidig er regeringen ved at indføre uforståeligt bureaukrati på udlændingeområdet, mener den konservative borgmester i Helsingør, tidligere folketingsmedlem Benedikte Kiær.

Nemlig med planerne om, at ansøgere om dansk statsborgerskab skal igennem en ceremoni i deres hjemkommune, hvor det bliver obligatorisk, at ansøgeren skal give hånd til repræsentanter fra kommunen, for eksempel borgmesteren, for at vise, at man lever op til danske værdier.

»Jeg kan se en masse bureaukrati og bøvl for mig, for hvad nu, hvis de personer ikke kan komme til ceremonien, fordi de skal på arbejde eller er syge? Skal vi så indkalde igen og igen? For mig giver det ingen mening, at det skal foregå i kommunerne«, siger Benedikte Kiær.

sagen kort Håndtryk Regeringen, DF og S aftalte i juni en række stramninger af indfødsrets-området, bl.a. at ansøgere efterfølgende skal møde op til kommunale ceremonier og udvise respekt for danske værdier. Ifølge regeringens nye lovforslag betyder det i praksis, at vedkommende skal give hånd, selv om nogle muslimer helst ikke vil det til det modsatte køn. Formelt tildeles et statsborgerskab, ved at man lever op til kriterierne og herefter skrives på et lovforslag med en lang række andre ansøgere. Ifølge det nye forslag skal statsborgerskabet dog først have retsvirkning efter den efterfølgende ceremoni. Vis mere

Allerede i juni aftalte regeringen, S og DF en række stramninger på statsborgerskabsområdet, herunder indførelse af en kommunal ceremoni, hvor man bl.a. skal skrive under på at ville overholde grundloven.

De, der har myndigheden, må også tage sig af håndtrykket Benedikte Kiær, borgmester

Først i sidste uge lød det så i det konkrete lovforslag fra regeringen, »at en eller flere repræsentanter fra kommunen i forbindelse med ceremonien mødes ansigt til ansigt med deltagerne og trykker dem i hånden«.

Men dermed skyder regeringen og Folketinget ansvaret for området fra sig, mener Benedikte Kiær:

»Jeg forstår det ikke, for det er jo ikke kommunerne, der har myndigheden i forhold til at give statsborgerskab. Det er jo noget, man vedtager ved lov. Det er folketingsmedlemmerne, der beslutter, om man får et statsborgerskab eller ej. Så jeg synes, at de, der har myndigheden, også må tage sig af håndtrykket«.

Efter grundloven tildeles statsborgerskab ved lov, altså af Folketinget. I praksis foregår det på den måde, at et flertal i Folketinget beslutter, hvilke kriterier ansøgere skal leve op til. Gør ansøgeren det, skrives vedkommende på et lovforslag. Den slags lovforslag bliver vedtaget hvert halve år med navnene på nogle gange flere tusind personer, der efter vedtagelsen bliver danskere.

Ifølge aftalen fra juni vil statsborgerskabet dog først være en realitet, når der efterfølgende har været en ceremoni i ansøgernes kommune. »Ansøgerne skal deltage i ceremonien inden for en periode på 2 år efter lovens vedtagelse, og statsborgerskabet får først retsvirkning fra underskrivelsestidspunktet«, lyder det i aftalen.

Også det giver anledning til skepsis hos Helsingør-borgmesteren. Eksempelvis hvis der opstår tvivlstilfælde:

»Man har altså først fået tildelt statsborgerskab ved lov, og så skal man kunne få det frataget igen. Det vil kunne skabe en masse forviklinger og bureaukrati, for så skal man som borgmester sandsynliggøre, at grunden til, at den her person ikke vil give mig hånden, ikke er, at personen ikke bryder sig om mig, men at det simpelt hen er, fordi vedkommende afviser danske værdier. Og det må da være før lovens vedtagelse, at man finder ud af, om folk skal have statsborgerskabet eller ej«.

Den konservative indfødsretsordfører, Naser Khader, lytter til kritikken og siger: