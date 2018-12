Løkke rydder al tvivl til side: Rejser selv til Marrakesh for at underskrive omstridt FN-erklæring om migranter Det bliver regeringschefen selv, der i næste uge tager til omstridt FN-møde i Marrakesh om migrationserklæring..

På ministerholdet har der ikke just været rift om at deltage i en FN-møde i Marrakesh i næste uge, hvor den omstridte FN migrationserklæring skal vedtages.

Såvel udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) som udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) har begge afvist, at de skulle derned.

Og efterhånden blev der gættet på, at den danske regering i stedet for en minister ville sende en embedsmand. Lige indtil onsdag i Folketingssalen, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) slog fast, at der vil blive sendt en minister.

Og nu har han besluttet at deltage selv.

»FN-erklæringen er et symbol på, om man vil være en del af det internationale samfund eller ej, og jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget i forbindelse med debatten i onsdags signalerede klar opbakning til, at Danmark tilslutter sig erklæringen. Grænseoverskridende problemer kræver grænseoverskridende samarbejde – ikke isolation. Jeg er som statsminister ikke i tvivl om på hvilken side af stregen, Danmark skal befinde sig«, forklarer Løkke i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Erklæringen er en vigtig løftestang til at presse på for, at andre lande lever op til deres forpligtelser bl.a. på tilbagetagelsesområdet. Det er vigtigt at slå fast, at erklæringen ikke er juridisk bindende, ikke skaber ny lov i Danmark og, vigtigst af alt, ikke fratager os suverænitet over udlændingeområdet. Derfor er jeg også initiativtager til at samle ligesindede lande i en stemmeforklaring, der slår fast, at vi fortsat er herre i eget hus, når erklæringen bliver endeligt vedtaget i New York«.