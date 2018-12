Socialdemokratiet til Løkke om 50.000 for besøg hos a-kasse: »Hvor mange gange er det her foregået?«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) står med et stort troværdigheds- og forklaringsproblem, mener Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen.

Han kræver svar i sagen, om Akademikernes A-kasse, der tilsyneladende købte sig til et møde med Lars Løkke Rasmussen via et 50.000 kroner bidrag til Løkkefonden i 2015.

Statsministeren sagde ellers under et samråd i Folketinget den 31. januar i år - under ministeransvar - at man ikke kunne købe møder med ham ved at give penge til Løkkefonden. En udlægning, han har ytret gentagne gange.

»Jeg går ud fra, at statsministeren nu kommer med alle oplysninger i sagen. Spørgsmålet er, hvor mange gange er det her foregået? Det er rigtig uklogt, at statsministeren ikke udtaler sig. Det kan skyldes, at han har fortalt én ting til Folketinget, og i dag er det så dokumenteret sort på hvidt, at det ikke er en korrekt udlægning«, siger Nicolai Wammen.

Venstes presseafdeling oplyser, at ingen af Venstres politikere vil kommentere sagen over for Politiken. Partiet henviser til Løkkefonden.

Og Statsministeriet har meddelt til Berlingske, at det ikke er muligt at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med deres afslørende artikel.

Statsministeriet er heller ikke endnu vendt tilbage med svar til Politiken.

Derfor er det, der står tilbage, de dokumenter og bilag, som Berlingske har fået adgang til.

Dokumenterne viser, at den 21. januar 2014 sendte Lars Løkke Rasmussens søn, Bergur Løkke Rasmussen, en mail til Venstre-formandens personlige assistent med cc til den daværende direktør for Akademikernes A-kasse, Michael Valentin.

I mailen stod, at a-kassen ville »sponsorere 50.000 til Løkkefonden« mod forventning om, at »Lars kom forbi«, lød det fra Bergur Løkke Rasmussen.

Akademikernes A-kasse har meddelt, at donationen på 50.000 kroner var en betingelse for, at Løkke ville besøge dem.

Virksomhedsbesøget hos a-kassen endte med at foregå den 19. februar 2015, mens Løkke var oppositionsleder i Venstre, og før han blev statsminister for anden gang. Donationen på de 50.000 kroner blev overført til Løkkefonden i marts samme år.

Det har dog ingen betydning, at Løkke var oppositionsleder i Venstre på tidspunktet for besøget og donationen til Løkkefonden, mener Wammen.

Privat-Løkke eller statsminister-Løkke?

Nicolai Wammen mener, at det er svært, at se forskel på, hvornår det er »privat-Lars«, og hvornår det er »politiker-Lars«, der agerer.

»Det er efterhånden kun Løkke selv, der mener, at han kan se forskel på de to roller«, siger Wammen og fortsætter:

»At rollerne ikke kan adskilles er helt tydeligt i den her sag, hvor Lars Løkke Rasmussen først møder op til mødet, efter der er blevet lovet en betaling på 50.000 kroner til Løkkefonden. Og det, der blev diskuteret på mødet, efter alt at dømme handlede om politiske spørgsmål og ikke alene Løkkefondens anliggende«.

Berlingske skriver, at flere forskere vurderer, at sagen åbner et demokratisk spørgsmål om, hvorvidt organisationer og interessenter med penge på hånden kan købe sig til toppolitikeres tid og opmærksomhed.

Enhedslisten har i dag kaldt Løkke i samråd om a-kasse-donation. De savner en gennemsigtighed i forhold til, hvem der ellers måtte have doneret penge til fonden mod at mødes med statsministeren, skriver Ritzau. Det er samme spørgsmål, som Socialdemokratiet har.