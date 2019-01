Finansminister lover højt og helligt ikke at spare på sundhed Regionerne sukker forud for møde med finansministeren efter at få fjernet barrierer i sundhedsvæsenet.

Løfter er en sjældenhed i politik, men forud for et møde med Danske Regioner lykkes det at liste et ud af finansminister Kristian Jensen (V).

Han lover, at der i sundhedsudspillet på ingen måde spares på de sundhedsansatte, populært kaldet varme hænder, som borgerne møder ved sygdom.

»Ja, det kan jeg love, jeg kan endda love mere end det. Jeg kan love, at vi i de kommende år kommer til at investere endnu flere penge ind i sundhedsvæsenet. De seks milliarder kroner er milliarder, som kommer ud af den her reform«.

»Ved siden af det ligger der hele det råderum, som er i dansk økonomi, som vi i de kommende år vil bruge en stor del af på at forbedre sundhedsvæsenet«, siger finansministeren.

De seks milliarder kroner i sundhedsudspillet, han henviser til, findes ved besparelser på administration og løn til folkevalgte, regionernes formue, tidligere finanslove og omstrukturering.

Han har inviteret formandskabet fra regionsrådene, der driver sundhedsvæsenet, men som står til at blive sløjfet, til en gennemgang af sundhedsudspillet, der blev præsenteret onsdag af regeringen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose er trods sit medlemskab af Venstre en af de større kritikere af reformen.

Hun mener, at regeringen vil i gang med en stor strukturreform, som der ikke er brug for. Regeringen kunne i stedet gennemføre store dele af udspillet indenfor den nuværende struktur.

Lose peger først og fremmest på at få fjernet de barrierer, hvilket regeringen dog også lægger op til, hvor der satses på rekruttering og almen praksis.

»Man kan fjerne de barrierer, som der er lagt op til at fjerne, det har vi sukket efter i regionerne. Give bedre mulighed for fælles økonomi, fælles ledelse og organisering. Det er det, man lægger op til og har efterspurgt i lang tid«.

»At styrke samarbejdet i de nuværende klyngestrukturer, som skal hedde sundhedsfællesskaber, det giver rigtig god mening. Det kan man også sagtens gøre i den nuværende struktur«, siger hun.

ritzau