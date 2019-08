Radikale Venstre vil have en ny flyafgift med på S-regeringens første finanslov

Når den socialdemokratiske regering inden længe skal indlede forhandlinger om sin første finanslov, vil Radikale Venstre tage et stærkt ønske om en flyafgift med ind til bordet.

»Folketingsvalget har skabt et håb om grøn forandring – og det haster, og vi skal investere massivt i klimaet. Derfor vil en forureningsafgift på fly indgå i vores finanslovsforslag og indspil til forhandlinger om en klimalov og handlingsplan«, siger politisk leder Morten Østergaard.

Konkret foreslår partiet at indføre en afgift, der afhænger af, hvor meget CO 2 et fly udleder. For hvert ton udledt CO 2 skal flyselskabet betale 250 kroner i afgift, og det skal gælde alle fly, der letter fra Danmark. Ud over at det vil give penge i kassen, vil det også opfordre selskaberne til at tænke mere klimavenligt, mener Østergaard.

»Så vi belønner de flyselskaber, der går forrest i den grønne omstilling, og giver dem en konkurrencefordel«, siger han om forslaget, der også er en del af den klimaplan, Radikale Venstre præsenterede i foråret.

Vil selskaberne ikke bare lægge afgiften over på billetterne, så det i sidste ende bliver passagererne, der betaler?

»I modsætning til en billetafgift, som andre partier foreslår, så vil en CO 2 -afgift give incitament til at øge brugen af grønne brændsler, og derfor vil det blive et konkurrenceparameter for flyselskaberne at omstille for at holde billetprisen nede«.

Brug for penge

Umiddelbart bakker SF-formand Pia Olsen Dyhr op om det radikale ønske.

»Det synes jeg lyder rigtig positivt. Vi skal gøre mere for at nedbringe flybranchens klimabelastning. Den konkrete model må vi så diskutere, så den virker efter hensigten og ikke er socialt skæv«, siger hun.

Enhedslisten vil også gerne diskutere flyafgifter med finansministeren.

»Vi synes også, det er rigtig vigtigt, at flyselskaber kommer til at betale en reel pris for flys forurening, så tankerne er gode. Vi er helt åbne for at kigge på modeller, men det vigtigste for os i den grønne omstilling er, at den også er socialt afbalanceret, og jeg kan være bekymret for, om Radikale har tænkt på det i det her forslag«, siger klimaordfører Mai Villadsen.

Det er at tage en lille smule pis på klimapolitikken, at man bare hoster op med simple, symbolpolitiske løsninger Thomas Danielsen (V)

Morten Østergaard kan allerede nu få øje på mange udgifter på den kommende finanslov, hvis det forståelsespapir, som statsminister Mette Frederiksen (S) inden regeringsdannelsen forhandlede på plads med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, skal blive til virkelighed.

»På finansloven skal vi jo tage hul på spørgsmålet om, at vi skal øge antallet af pædagoger i vores daginstitutioner. Vi har også en brændende ambition om at løfte folkeskolen og investere i de uddannelser, der er skåret ned på. Og jeg ved jo, at vi kommer også til at skulle levere en bedre ældrepleje og investeringer i sundhed. Så jeg advarer mod den tendens til at sige ork, valgperioden er fire år, vi når det nok«, siger han.