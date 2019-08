Lars Løkke forlod hotellet ad bagdøren, mens Kristian Jensen kørte hjem med Volbeat for fuld udblæsning

Kristian Jensen truede på et lukket møde fredag aften Lars Løkke Rasmussen med at udfordre ham som formand for Venstre. Godt et halvt døgn senere var de begge fortid i partiets ledelse.