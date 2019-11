Bryder aftale og straffes: Kun fem kommuner har sænket skatten

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Kommunerne øger skatterne med 293 millioner kroner i 2020, hvilket svarer til en stigning på 0,1 procent.

Dermed overholder kommunerne ikke økonomiaftalen, og de kan se frem til at modtage en økonomisk straf, oplyser Social- og indenrigsministeriet.

»Det er ærgerligt, at kommunerne ikke har kunnet blive enige med hinanden om at overholde aftalen. Bloktilskuddet bliver nedsat svarende til overskridelsen«, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i en skriftlig kommentar.

I alt hæver ti kommuner skatten med i alt 304 millioner kroner, mens fem kommuner har sænket skatten med i alt 11 millioner kroner.

»Det skal understreges, at der fortsat vil være de samme penge i kommunerne til at levere den velfærd til borgerne, som vi har aftalt. Modregningen ændrer ikke ved, at vi har givet det største løft af kommunernes økonomi i flere år«, siger Astrid Krag.

Kommunernes Landsforening, KL, håbede, at kommunerne var i stand til at overholde aftalen, men det har ikke været muligt.

»Der er så stor usikkerhed om kommunernes økonomi på den lidt længere bane, at utrolig få kommuner har turde sætte skatten ned«, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

Fem kommuner har sænket skatten

I alt øger ti kommuner skatten med 304 millioner kroner, mens fem kommuner har sænket skatten med i alt 11 millioner kroner.

I budgetaftalen for 2020 havde regeringen aftalt med KL, at kommunerne ville arbejde for, at skatten ikke skulle stige samlet.

»Vi venter stadig på en udligningsreform, og før vi kender resultatet af den, er det umådelig svært at vurdere, hvad man reelt kan regne med at have i kommunekassen«, siger Jacob Bundsgaard.

En ny udligningsreform skal være på plads inden kommunalvalget i 2021, har regeringen oplyst. Den går ud på, at kommunerne tvinges til at omfordele midler fra rige til fattige kommuner.

På grund af folketingsvalget har kommunerne i år kun haft 41 dage til at få budgetprocessen på plads. Han tilføjer, at den korte tidsfrist 'naturligvis ikke' har gjort opgaven lettere.

Den Venstre-ledede kommune Kolding øger skatterne med 0,5 procentpoint, hvilket er højest.

ritzau