Sådan har Christiansborg-politikerne fordelt 849 millioner kroner til sociale projekter Grønlandske børn, telefonrådgivning til selvmordstruede og demente får penge fra statspuljens afløser.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et politisk flertal besluttede for et år siden at nedlægge satspuljen, som er blevet afløst af en socialreserve på 849 millioner kroner.

Alle Folketingets partier - undtagen Nye Borgerlige - er blevet enige om, hvordan pengene skal fordeles.

Her er et overblik over, hvad partierne har valgt at støtte på social-, sundheds- og arbejdsområdet:

Støtte til udsatte:

80 millioner kroner afsættes til børn på Grønland, som er udsat for overgreb og 12,3 millioner kroner til udsatte grønlændere i Danmark.

22,3 millioner kroner afsættes til fritidspas til socialt udsatte børn og unge, der ikke har råd til eksempelvis at gå til fodbold.

55 millioner kroner afsættes til at hjælpe mennesker ud af prostitution.

Der afsættes 22 millioner kroner til at styrke indsatsen for implementering af Housing First på hjemløseområdet.

60 millioner kroner til permanent støtte til julehjælp, sommerferiehjælp og nødovernatningstilbud.

55 millioner kroner til styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning.

52,4 millioner kroner til styrket infrastruktur på civilsamfundsområdet.

Støtte til demens, selvmordstruede og sorgcenter:

244 millioner kroner afsættes til opfølgning af demenshandlingsplanen.

8 millioner afsættes til Livslinjen, der fortsat skal hjælpe selvmordstruede, som skal kunne modtage akut telefonisk hjælp døgnet rundt.

8 millioner kroner afsættes til Det Nationale Sorgcenter til at fortsætte arbejdet med at samle, formidle og forankre den nyeste viden om langvarig og kompliceret sorg.

20,3 millioner kroner afsættes til en pulje til at skabe mere hjemlighed på plejehjem.

Støtte til organisationer og indsatser:

Disse frivillige indsatser får alle støtte:

FBU Forældrelandsforeningen

Projekt Unik

Børns Trivsel

GirlTalk

OMBOLD

Idræt for Sindet, Linie 14 - Et værested

AmiAmi

Peer-Netværket Danmark

Mentornetværket hos Kvinfo

ritzau