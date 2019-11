Venstre-profil skifter til de konservative

Marcus Knuth skifter fra Venstre til Konservative, fordi han bedst kan kæmpe for at slå hårdere ned på udlændinge og parallelsamfund og holde fast i Danmarks kristne værdier i et andet parti.

Marcus Knuth skriver på Facebook, at han skifter fra Venstre til de konservative. Det sker, fordi de kampe, han prioriterer allerhøjest inden for politik, bedre kan udkæmpes i Det Konservative Folkeparti end i Venstre, skriver han.

»Min øverste prioritet i politik er kampen for vores danske kultur, værdier og tryghed. Jeg frygter, at hvis vi ikke står fast nu, så ender vi som Sverige«, skriver Marcus Knuth på sin Facebook-profil og fortsætter:

»Vi er nødt til at slå langt hårdere ned på kriminelle udlændinge og de parallelsamfund, der skaber utryghed, arbejdsløshed og sociale kontrol i det danske samfund. Og ja, vi skal kunne tale helt åbent og kritisk om Islams rolle i det danske samfund, ligesom vi skal holde fast i, at Danmark bygger på frie, kristne værdier«.

»Den kamp kan jeg bedst kæmpe som del af Det Konservative Folkeparti, hvor værdipolitikken er det, der samler – ikke det, der splitter«, skriver Marcus Knuth, der før valget i sommer var udlændinge- og integrationsordfører for Venstre.

Partiskiftet kommer efter en periode, hvor Venstre har været ude i et stormvejr om de indre linjer i partiets politik. I august måtte tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen forlade posten som formand, lige som Kristian Jensen gik af som næstformand. De to har notorisk repræsenteret hver deres fløj i partiet, og da Jakob Ellemann-Jensen senere tog over som partileder, var det med kontante understregninger af, at det er slut med fløjkrige og fløjkrigere i blå bloks største parti.

Uenig med Ellemann-Jensen

Marcus Knuth har i sin periode som Venstre-politiker, særligt som udlændinge- og integrationsordfører i den seneste valgperiode, stået for en kontant stil i udlændingepolitikken.

Efter overtagelsen af formandsskabet i Venstre har Jakob Ellemann-Jensen lagt op til, at Venstre skal have en »fast, fair og fornuftig« udlændingepolitik. Særligt »fornuftig« er blevet tolket som en ændret retning i forhold til den linje, Inger Støjberg førte som udlændinge- og integrationsminister, hvor hun blandt andet fejrede udlændingestramninger med et famøst kagebillede på Facebook.

Knuth skriver i sit Facebook-opslag her til morgen:

»Jakob har været som en politisk storebror for mig, og jeg har den allerstørste respekt for Jakob som kammerat, som menneske og som leder af Venstre. Det vil jeg altid have. Men vi har også været bevidste om, at vi ikke altid har de samme holdninger – specielt ikke, når det gælder værdi- og udlændingepolitikken«, skriver Knuth og fortsætter:

»Jeg er stolt over de 114 stramninger, som Inger Støjberg, Venstre og jeg nåede i sidste valgperiode. Vi reddede Danmark fra at havne i samme katastrofale situation som Sverige. Det var svære, omdiskuterede beslutninger, som jeg står ved. Men tiden er ikke inde til at lægge værdipolitikken og flere stramninger på hylden«.

