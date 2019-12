Finanslov: Ny grøn fond skal sikre milliarder til grønne investeringer

Automatisk oplæsning Beta

Der er flere penge på vej til den grønne omstilling.

Det er konsekvensen af den aftale om en finanslov for 2020, S-regeringen mandag aften har indgået med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

I aftalen er partierne enige om at oprette en ny fond ved navn Danmarks Grønne Fremtidsfond med en samlet kapacitet på 25 milliarder kroner, der får til opgave at bidrage til den grønne omstilling i Danmark og udlandet.

»Det her er en finanslov, der tager et kæmpe ansvar for at bekæmpe klimaforandringerne«, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

I 2020 vil regeringen komme med et konkret oplæg til etableringen af den nye fond, der »etableres på skulderne« af eksisterende fonde for at sikre »hurtig igangsættelse«. Konkret styrkes Eksportkreditfonden med 14 milliarder, Vækstfonden med 4 milliarder, Danmarks Grønne Investeringsfond med 6 milliarder og Investeringsfonden for Udviklingslande med 1 milliard.

I forbindelse med forhandlingerne har de tre støttepartier og Alternativet presset på for en mere ambitiøs klimapolitik end oprindeligt foreslået i regeringens eget udkast. Til sammen forventes de grønne initiativer på finansloven at reducere udslippet af drivhusgasser med 0,5 millioner tons om året, fremgår det af aftalen.

»Det er et absolut minimum. Men et kæmpe skridt fremad«, siger politisk leder Morten Østergaard fra Radikale Venstre.

200 mio. til opkøb af jord

Med finansloven er partierne også enige om at afsætte 200 millioner kroner hvert år i perioden 2020-2029 til natur, vandmiljø og klima. De penge skal blandt andet bruges på opkøb af den jord, der er kilde til en betydelig udledning af drivhusgasser i landbruget.

Den store fidus er at udtage lavtliggende jorder fra produktion. Den slags ligger typisk langs vandløb og drænes ofte for vand. I den forbindelse nedbrydes tørv i jorden til CO2, der frigives, når jorden dyrkes. Alene at gå i gang med udtagningen af de lavtliggende jorder har Landbrug & Fødevarer anslået til at koste 1 milliard kroner.

I Enhedslisten erkender klimaordfører Mai Villadsen da også, at partiet langt fra har indfriet alle ambitioner. Men hun tøver ikke med at erklære sig »meget tilfreds«, fordi der i hendes øjne er tale om »den grønneste finanslov meget længe«.

»Vi tager nu nogle vigtige skridt fremad for naturen og klimaet, som vi har kæmpet for med næb og kløer. Selvom vi langt fra er i mål, er jeg pivstolt af, at vi så absolut er på rette vej«, siger hun.

Elbiler fritages for højere afgift

Med finansloven er der også sat en stopper for en kommende stigning i afgiften på elbiler.

I udgangspunktet ville elbiler til en pris på mere end 400.000 kroner stige i pris i det nye år, fordi en midlertidig afgiftsfritagelse stod til at ophøre. Det ville have betydet en markant stigning i prisen for modeller såsom Tesla 3, Jaguar I-Pace og Audi e-tron. Men partierne er enige om at annullere den planlagte stigning.

Med finansloven er der blandt andet også afsat 100 millioner kroner til en skovfond, 75 millioner kroner til grønne busser samt en styrkelse af Klimarådet. Det uafhængige råd under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kan se frem til 10 millioner kroner i 2020 og 15 millioner kroner årligt i 2021-2023.