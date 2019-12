Stigende afgifter på elbiler i 2020 bliver sløjfet

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der var lagt op til, at registreringsafgifterne på elbiler skulle stige i 2020, men det er nu taget af bordet.

Det fremgår af finansloven for 2020, som regeringen mandag aften præsenterede sammen med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Aftalen betyder, at registreringsafgiften for elbiler bliver på 20 procent og ikke stiger til 40 procent.

Samtidig bliver bundfradraget på elbiler på 40.000 kroner. Det skulle ellers være steget til 77.500 kroner.

I praksis er det i øjeblikket kun elbiler, der koster over 400.000 kroner, som betaler registreringsafgift.

Samlet set forventes aftalen om at fastfryse afgifterne at koste statskassen omkring 100 millioner kroner næste år.

Ud over de sløjfede stigninger vil partierne indføre et fradrag på 40.000 kroner i beskatningsgrundlaget på firmabiler. Det vil ifølge finansloven koste 25 millioner kroner næste år.

Autobranchen Danmark, der repræsenterer bilbranchen, havde gerne set, at partierne bag finansloven havde tænkt lidt længere frem, og at aftalen for eksempel havde gjaldt tre år.

»Det skaber usikkerhed for både virksomheder og forbrugere, at vi ikke har sikkerhed for afgifterne«, siger Gitte Seeberg, der er direktør for Autobranchen Danmark.

Det skaber usikkerhed for både virksomheder og forbrugere, at vi ikke har sikkerhed for afgifterne Gitte Seeberg, direktør for Autobranchen Danmark

»Det er desværre bare sådan, at elbilerne er meget dyrere end almindelige benzin- og dieselbiler, og hvis vi ikke gør noget særligt for elbiler, så er jeg bange for, at vi ikke kommer til at se den vækst i elbiler, som mange håber på«, siger hun.

Nu bliver det billigere at vælge grønt

Gitte Seeberg henviser til, at regeringen har sat som mål, at der i 2030 skal være en million grønne biler på vejene.

Samlet er der ifølge Gitte Seeberg rundt regnet 50.000 grønne biler på vejene, og det er kun, hvis man tager alle biler med i regnestykket - herunder el-, brint-, hybrid- og pluginbiler.

Dansk Elbil Alliance kalder aftalen god for den grønne transport.

»Nu bliver det billigere for folk med firmabil at vælge grønt. Det vil få de biler, der kører flest kilometer og udleder meget CO2, over på vedvarende energi«, siger branchechef Lærke Flader.

Nu bliver det billigere for folk med firmabil at vælge grønt. Det vil få de biler, der kører flest kilometer og udleder meget CO2, over på vedvarende energi« Lærke Flader, branchechef

»Samtidig skaber den grønne firmabilskat et brugtvognsmarked for større familievenlige elbiler til dem, der ikke har firmabil«, siger hun i en skriftlig kommentar.

Partierne bag finansloven har som hensigt at holde afgifterne på elbiler i ro, indtil en nedsat kommission næste år kommer med bud på, hvad der skal ske fra 2021.

Partierne er enige om, at afgifterne på biler generelt set skal indrettes, så de er med til at fremme den grønne omstilling.

ritzau