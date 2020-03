Undrende Venstre-profil skyder tilbage mod Søren Pape

K-formanden glemmer »behændigt« detaljer i de statsborgerskabsregler, han nu kritiserer for at være slappe. Sådan lyder beskyldningen fra Venstres tidligere indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen, der desuden undrer sig over, at Pape kritiserer regler, hans parti selv var med til at indføre for små to år siden.