Statsministeren fastholder at myndigheder anbefalede nedlukning

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder fast i, at det var en samlet myndighedsgruppe, der anbefalede at lukke landet delvist ned for at dæmme op for smitte med coronavirus.

Det siger hun fredag til TV2 News under et besøg på kunstmuseet Louisiana i Humlebæk, der genåbner efter at have været lukket i mere end to måneder.

»Den rådgivning vi får, det er, at vi skal minimere social kontakt«, siger statsministeren.

»Den konkrete beslutning om, hvordan vi gør det, og hvor vi lukker ned, det er selvfølgelig en politisk beslutning. Det skal det også være i et demokrati«.

Mette Frederiksen bliver spurgt om, hvilken myndighed nedlukningen baserede sig på, eftersom det tilsyneladende ikke var en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

Hun svarer ikke på, hvilken konkret myndighedsgruppe hun henviser til.

»Vi har valgt at organisere os sådan i Danmark, at det er en bred myndighedsgruppe, der har rådgivet os, og helt principielt går jeg ikke ind i, hvilke ord der falder fra hvilke myndigheder. Det er en bred myndighedsgruppe, som på det tidspunkt rådgiver os«, siger statsministeren.

»Hvordan vi konkret har lukket Danmark ned, og at vi gjorde det så hurtigt, det har selvfølgelig været en politisk beslutning«.

Sundhedsstyrelsen kom ikke med så vidtgående anbefaling

Det er Jyllands-Posten, som har gennemgået forløbet omkring nedlukningen.

På aftenen den 11. marts henviste statsministeren flere gange til myndighederne og fastslog, at det var »myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned«.

Men i dag står det klart, at Sundhedsstyrelsen ikke havde nedfældet en så vidtgående anbefaling, skriver Jyllands-Posten.

Så sent som dagen før pressemødet den 11. marts udformede styrelsen en liste af "mulige tiltag" mod Covid-19. Her stod nedlukninger og tvangsindgreb ikke nævnt.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen. Det har ikke været muligt, da Sundhedsstyrelsen holder lukket i forbindelse med Kristi himmelfartsferien.

