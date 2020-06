Ellemann-Jensen trækker sig som gruppeformand

Automatisk oplæsning

Venstres folketingsgruppe skal finde en ny formand. Jakob Ellemann-Jensen oplyste torsdag morgen, at han trækker sig fra den centrale post, så han fremover alene er partiformand for Venstre.

Som favorit til at tage over nævnes den nuværende gruppenæstformand Karsten Lauritzen, som ofte har fungeret som Ellemann-Jensens stand in i dagligdagen, når partiformanden har været fraværende på grund af andre formandspligter.

Valget til den centrale post finder imidlertid først sted på tirsdag. Det kan derfor ikke afvises, at folketingsgruppen skal ud i et kampvalg i et parti, der i efteråret viste sig martret af fløjkrig mellem tilhængere af tidligere partiformand Lars Løkke Rasmussen og den tidligere næstformand Kristian Jensen.

Ellemann sagde ifølge Politikens oplysninger på gruppemødet, at han ville lade en ny gruppebestyrelse få mulighed for at arbejde sommeren over. Det blev samtidig sagt, at gruppemedlemmerne vil have mulighed for at ønske nye ordførerskaber nu, hvis de ønsker nye opgaver. Dette er en øvelse, som traditionelt først finder sted efter sommerferien på det årlige sommergruppemøde.

Kampvalg om næstformand

Den eneste kendte ændring, der indtil videre blev nævnt på gruppemødet, var Ellemann-Jensens egen exit.

Jakob Ellemann-Jensens skridt står i modstrid med tidligere partiformand Lars Løkke Rasmussen, der efter folketingsvalget i fjor valgte at udskyde fordelingen af de centrale poster i folketingsgruppens øverste geledder til efter sommerferien.

Da gruppen samledes første gang efter sommerferien, endte det 5. august i et kampvalg om næstformandsposten mellem den nuværende politiske ordfører Sophie Løhde og partiets nuværende næstformand Inger Støjberg. Det valg trak Løhde sig dengang sejrrigt ud af, selv om Løkke kraftigt advokerede for Støjberg.

Det kampvalg viste sig at blive ouverturen til en serie af begivenheder, som i september førte til Lars Løkke Rasmussens afgang som partiformand.

Da Ellemann i september blev valg til formand, besluttede han samtidig at sætte sig på gruppeformandsposten for at sikre ro i partiet.