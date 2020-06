Mette Frederiksens magtfulde stabschef har sagt op

Automatisk oplæsning

Den mest magtfulde og omdiskuterede rådgiver i regeringen stopper. Martin Rossen har opsagt sin stilling som stabschef i Statsministeriet og begynder i stedet som senior vice president i Danfoss.

Dermed må statsminister Mette Frederiksen (S) vinke farvel til sin tætteæste allierede i en lang årrække. I en pressemeddelese betegner hun Martin Rossen som »min nærmeste rådgiver, fortrolige og sparringspartner« gennem de seneste ni år.

»Martin har en meget stor andel i, at det lykkedes Socialdemokratiet at genvinde regeringsansvaret ved folketingsvalget sidste år, og at regeringen har kunnet sætte en klar politisk retning for vores arbejde. Det kræver en langsigtet strategi, tydelige prioriteter, øget koordination og planlægning - et arbejde, som Martin har både udviklet og igangsat«, siger hun.

Ifølge Mette Frederiksen havde hun gerne set, at Martin Rossen var blevet. Men han forklarer i pressemeddelelsen, at han har besluttet at skifte spor, og at Danfoss er en »drengedrøm«.

»Min beslutning om at skifte spor arbejdsmæssigt har været vemodig og krævet grundig overvejelse. Følelserne er meget store og modsatrettede. Jeg kommer til at savne samarbejdet med Mette og det enorme engagement, som præger centraladministrationen, Socialdemokratiet og Christiansborg i det hele taget. Men jeg glæder mig også til mit nye job«, siger han.

I Statsministeriet stod Martin Rossen i spidsen for et nyt politisk sekretariat med to særlige rådgivere og en sekretær. Statsministeriet oplyser, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til eventuelle omorganiseringer som følge af Martin Rossens fratrædelse.

En omdiskuteret skikkelse

Martin Rossens rolle har siden folketingsvalget i juni 2019 og den efterfølgende regeringsdannelse været genstand for stor opmærksomhed. Det vakte særlig opsigt, da han foruden rollen som særlig rådgiver for Mette Frederiksen blev tildelt titlen som stabschef i Statsministeriet. En stilling oprettet særligt til Martin Rossen.

Endnu mere opsigt vakte det, at han tilmed fik en officiel plads i regeringens magtfulde koordinations- og økonomiudvalg, hvor de vigtigste beslutninger træffes. Flere partier har kritiseret modellen, hvor en ikke-folkevalgt embedsmand får sæde i vigtige regeringsudvalg, da Folketinget ikke har mulighed for at kontrollere hans arbejde på linje med ministres.

Den nye konstellation i Statsministeriet fik blandt andre tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at klandre beslutningen om at gøre Rossen til chef for det politiske sekretariat som »et frontalangreb på den danske forvaltningstradition«. Tidligere finansminister Kristian Jensen kaldte det »et skridt væk fra de politisk neutrale embedsmænd«.

Martin Rossens rolle i Socialdemokratiet kan dårligt overvurderes. Han har sammen med Mette Frederiksen og en håndfuld andre centralt placerede socialdemokrater fastlagt partiets strategier på stort set alle politikområder, og få personer med kendskab til dansk politik har været i tvivl om Martin Rossens magt i Danmarks største parti.

Godt nok har han alle dage foretrukket at holde sig ude af offentlighedens søgelys, men på de indre linjer har han været udstyret med en de facto ret til at sætte ledende folketingsmedlemmer og ministre på plads, hvis det var påkrævet.

Før folketingsvalget var Martin Rossen i fire år stabschef i Socialdemokratiet. Inden da var han i fire år særlig rådgiver for Mette Frederiksen, da hun under Helle Thorning-Schmidts skiftende regeringer var først beskæftigelsesminister og siden justitsminister.