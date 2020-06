Minister om respiratorsag: Afgørende viden blev ikke videregivet Forsvarsminister undrer sig over, at ansatte i Forsvaret vidste, at respiratorer ikke duede til behandling.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er utilfreds med, at medarbejdere i Forsvaret i Danmark vidste, at respiratorer, som blev tilbudt til Italien, var ubrugelige til coronabehandling.

»Berlingske skriver, at Forsvarskommandoen har haft mistanke om, at nogle af de famøse respiratorer til Italien kun var egnet til transport - ikke behandling af corona«, skriver Trine Bramsen på Twitter.

»Den afgørende viden er ikke blevet videregivet. Det holder selvsagt ikke. Og jeg vil have det undersøgt«, skriver forsvarsministeren.

Berlingske har bragt historien på baggrund af en korrespondance, som avisen har fået aktindsigt i.

Korrespondancen fandt sted tidligt om morgenen 8. april, hvilket var samme dag, hvor Danmark tilbød at sende respiratorerne til Italien.

En chefsergent i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse skrev følgende i en e-mail til Forsvarskommandoen:

»Det er vigtigt at informere UM (Udenrigsministeriet, red.) om, at det ikke umiddelbart er muligt at anvende PEEP-funktion med vores Weinmann Medumat Standard-respiratorer. Jeg ved fra kommunikation med det sundhedsfaglige personel, at netop denne funktion er vigtig i forhold til ventilering af coronapatienter i respirator«.

Berlingske skriver, at PEEP-funktionen er afgørende for at kunne skabe nok modtryk mod udånding til at holde lungerne åbne. Det er vigtigt for coronapatienter.

Hos Forsvarskommandoen svarer en souschef blandt andet, at man er 'klar over udfordringerne' med respiratorerne, men at Udenrigsministeriet 'formentlig kun tænker i signalværdi'.

Derudover kan Forsvarskommandoen ikke udelukke, at der er brug for 'transportrespiratorer' i Italien.

Udenrigsministeriet afviser i et e-mailsvar til Berlingske den udlægning, at ministeriet kun skulle tænke i signalværdi.

Herfra lyder det, at man først 12. april fik at vide fra Sundhedsministeriet, at respiratorerne ikke kunne bruges til coronabehandling.

Forsvarskommandoen kunne tirsdag ikke kommentere sagen over for Berlingske, men vil vende tilbage.

Natten til onsdag har Forsvaret i en meddelelse på sin hjemmeside skrevet, at man vil undersøge forløbet.

»På baggrund af artiklen vil Forsvaret nærmere undersøge sagsforløbet og fremsende en redegørelse herom til Forsvarsministeriet«, står der i pressemeddelelsen.

Et flertal i Folketinget gav i maj udenrigsminister Jeppe Kofod (S) en politisk næse i sagen.

I en pressemeddelelse 8. april udtalte Kofod, at respiratorerne var en 'solid håndsrækning' til vores 'italienske venner'.

Også han har sagt, at han dengang ikke vidste, at de gamle respiratorer til Italien var uegnede til coronapatienter.

