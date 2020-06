Danmarks vej til at nå klimamål er blevet længere Fremskrivning viser ifølge Børsen, at Danmark er længere væk fra at nå mål om reduktion i 2030 end sidste år.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Danmark er rykket længere væk fra at nå klimamålet om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030. Det skriver Børsen.

En fremskrivning fra Energistyrelsen viser, at Danmark uden yderligere nye tiltag vil have reduceret udledningen med 44 procent i 2030 fra niveauet i 1990.

Sidste år viste den såkaldte basisfremskrivning fra styrelsen, at udledningen her ville være reduceret med 46 procent, når vi nåede 2030.

»Den nye fremskrivning understreger, at vi har en stor opgave foran os«, skriver klimaminister Dan Jørgensen (S) i en mail til Børsen.

Ruben Kidde, klimaordfører for De Radikale, mener, at regeringen har gjort for lidt - og for sent.

»Men nu er vi i gang, og nu handler det bare om, at det ikke må blive for lidt. Der er kun lagt op til reduktioner på to millioner ton CO2 fra regeringens side«.

Hvis målet om at reducere udledningen med 70 procent skal nås, skal der skæres 20 millioner ton af CO2-udledningerne.

Det er lidt som at løbe maraton med museskridt Ruben Kidde, klimaordfører for Det Radikale Venstre

»Det er lidt som at løbe maraton med museskridt«, siger Ruben Kidde til Ritzau.

At vi er kommet længere fra målet skyldes ifølge Børsen særligt en ændring af arealudledningen, der i de seneste års fremskrivninger har været for lav.

Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, kalder Energistyrelsens regnefejl for 'dybt bekymrende':

»Derfor mener jeg også, at vi skal handle hurtigere. Ambitionsniveauet skal op, og det skal det også i de klimaforhandlinger, vi sidder i lige nu«, siger hun.

Landbrug og transport udleder mere

Ifølge opgørelsen står transportsektoren og landbruget til at udlede mere, mens energi- og industriudledningen nu ventes lavere.

»Vi havde gerne set, at der var sket mere. For eksempel at der var afsat flere penge i finansloven til at tage de her meget klimabelastende landbrugsjorde ud, som faktisk er dem, der slår meget ud i den nye fremskrivning«, siger Signe Munk, der er klimaordfører for SF.

Klimaministeren siger til Børsen, at der endnu er lang vej til at nå målet.

»Vi har med de første dele af regeringens klimahandlingsplan - for eksempel affaldsaftalen - taget vigtige skridt på vejen, men vi er langtfra i mål«, lyder det fra Dan Jørgensen i avisen.

Netop affaldsaftalen er ikke indregnet i fremskrivningen. Forventningen er, at den vil mindske udledningerne med 700.000 ton CO2.

Med den indregnet vil Danmark dog fortsat være rykket længere væk fra klimamålet sammenlignet med sidste år.

Målet er nemlig rykket en million ton CO2 længere væk end sidste år, skriver Børsen.

ritzau