Konservative Knuth er under heftig beskydning for at bryde fortrolighed: Nu trækker han sit forslag tilbage

Men faktisk har Justitsministeriet og Folketingets Lovsekretariat allerede for år tilbage forholdt sig til spørgsmålet om folketingsmedlemmers håndtering af fortrolige oplysninger i forbindelse med indfødsretslovforslag.

I et notat fra lovsekretariatet fra 2013 lyder det, at »det må anses for tvivlsomt, om et medlem af Folketinget begår en strafbar overtrædelse af de almindelige regler om tavshedspligt, hvis fremdragelsen af de pågældende oplysninger sker som led i den pågældendes redegørelse for sin opfattelse af et lovforslag eller dele heraf eller med henblik på at orientere de øvrige medlemmer af Folketinget om lovforslagets konsekvenser i bestemte situationer«.

Og notatet fortsætter:

»Endvidere tilkendegav Justitsministeriet, at strafansvar i alt fald næppe kan antages at foreligge, hvis fremdragelsen af oplysningerne sker som led i en begrundelse for, at der foreslås konkrete ændringer i det pågældende lovforslag«.

Også seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder Eva Ersbøll, der i mange år har forsket i området, bekræfter, at Justitsministeriet tidligere er nået frem til, at folketingsmedlemmer i den slags situationer ikke krænker de almindelige tavshedspligter.

Til gengæld finder Eva Ersbøll det »oplagt, at menneskerettighederne er til hinder for, at der kan offentliggøres oplysninger om identificerbare ansøgeres strafbare forhold«, siger hun.