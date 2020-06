Aftale på plads: Her er partiernes sommerpakke til danskerne

Automatisk oplæsning

Halv pris i museer og andre kulturoplevelser, gratis færger for gående og cyklende og billigere kollektiv trafik.

Det er blandt de initiativer i den såkaldte sommerpakke, som skal sætte gang i det danske sommerland.

»Der kommer færre turister til Danmark i år, og flere vil holde ferie herhjemme. Derfor skal vi støtte om det danske sommerland«, sagde erhvervsminister Simon Kollerup (S), da han lidt over klokken fem præsenterede sommerpakken.

Sommerpakken er en del af den genopretningsplan, som en række af Folketingets partier landede natten til mandag. Planen skal genoprette Danmarks økonomi, og den indeholder blandt andet en udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge til lønmodtagerne og 1.000 kroner til borgere på overførselsindkomster.

Foruden de nævnte initiativer blev der i aftalen afsat 700 millioner til sommerpakken. I aftalen hedder det, at pengene skal finansiere »initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre«.

Under forhandlingerne, der er foregået i Erhvervsministeriet, er regeringen og enkelte partier kommet med deres bud på, hvad pengene skulle gå til. Regeringen foreslog eksempelvis gratis færgerejser i juli for gående og cyklister på 47 færgeruter i Danmark og et billigt sommerpas, der skal give fri adgang til offentlig transport i en periode i sommerferien.

Venstre præsenterede også en lang række initiativer. For eksempel ville partiet have kravet om, at turister minimum skal have booket seks overnatninger i Danmark, fjernet. Derudover ville partiet halvere prisen for at passere Storebæltsbroen i sommerferien og hav lavere færgetakster, der skal fortsætte til efterårsferien.

Både regeringens og Venstres forslag blev forud for aftalen mødt af skarp kritik fra Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh.

»Der er en del partier, der benytter lejligheden til at holde en konkurrence om, hvem der kan holde mest brandudsalg og komme på de mest gakkede ideer, fremfor reelt at tage stilling til de udfordringer, vi står overfor økonomisk i den kommende tid. Man får næsten lyst til at gå ud og foreslå, at alle danskere skal have mindst én is med tre kugler og guf denne sommer«, lød det fra Alex Vanopslagh i en pressemeddelelse.

I stedet for sommerpas og gratis færgerejser vil den liberale partileder have sparket gang i væksten ved at sikre bedre vilkår for hotel- og restaurationsbranchen, blandt andet ved at halvere momsen for branchen permanent.

For SF var fokusset på kulturlivet. Op til forhandlingerne foreslog partiet, at der denne sommer indføres mindst halv pris på en række oplevelser så som zoologiske haver, museer og andre udflugtsmål.