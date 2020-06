Smidt på porten i januar: Kristian Jensen får nye ordførerskaber Ved en intern rokade i Venstre har den tidligere næstformand Kristian Jensen igen fået ordførerposter.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen er ved en konstituering blevet hentet tilbage i ordførerflokken.

Af en pressemeddelelse fredag fremgår det, at han er blevet ordfører for fri- og efterskoler samt ordfører for bæredygtighed og verdensmål.

Kristian Jensen blev i januar frataget alle sine ordførerposter, efter at han foreslog en større økonomisk reform uden at orientere ledelsen i partiet.

Forslaget gik blandt andet på at øge beskatning på CO2-udledning, investeringer i infrastruktur samt ændringer i SU og seniorjobordningen.

Kristian Jensen fremsatte forslaget i Jyllands-Posten og fortalte ærligt, at han ikke havde orienteret partiets ledelse om sine planer.

Frataget ordførerskaber to timer efter interview

Cirka to timer efter at interviewet blev lagt på Jyllands-Postens hjemmeside, oplyste Venstre, at Kristian Jensen var blevet frataget alle ordførerskaber og udvalgsposter.

Siden da har Kristian Jensen fået plads i tre udvalg blandt andet Folketingets børne- og undervisningsudvalg. Nu får han så nogle ordførerskaber til følge.

Den interne rokade af ordførerposterne i Venstre er blevet udløst af, at partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, ikke længere skal være gruppeformand for partiets folketingsgruppe.

Det skal Karsten Lauritzen, der så til gengæld ikke skal være forsvarsordfører længere. Det skal i stedet tidligere minister Lars Christian Lilleholt. Han var tidligere turismeordfører.

ritzau