Sidste alternative byrådsmedlem på Fyn siger farvel

Alternativet må vinke farvel til sit sidste byrådsmedlem på Fyn.

Abdirashid Abdi, der er valgt ind i Odense Byråd, har meldt sig ud af partiet og i stedet meldt sig ind i SF. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Siden starten af februar har fem alternative byrødder meldt sig ud af partiet, og partiet står nu tilbage med i alt 14 byrådsmedlemmer.

På Fyn har de to andre alternative byrådsmedlemmer - Karl Magnus Bidstrup og Mads Holdgaard - også sagt farvel.

Karl Magnus Bidstrup er nu socialdemokrat i Svendborg Byråd, mens Mads Holdgaard er løsgænger i byrådet i Faaborg-Midtfyn.

»Jeg har tænkt grundigt over det, og jeg synes, jeg har gjort alt for at redde Alternativet som projekt«, siger Abdirashid Abdi til Fyens Stiftstidende.

»Var der håb forude, havde jeg ikke forladt partiet«, lyder det.

I SF's odenseanske byrådsgruppe gør han beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro selskab.

Har vinket farvel til flere medlemmer

Alternativet har måttet vinke farvel til flere fremtrædende medlemmer, efter at Josephine Fock blev valgt som ny forperson i begyndelsen af februar.

Alle fem folketingsmedlemmer havde foretrukket Rasmus Nordqvist som arvtager af posten som politisk leder efter Uffe Elbæk.

Senere i februar blev Josephine Fock anklaget fra krænkende adfærd, da hun sad i Folketinget fra 2015 til 2018.

Et spinkelt flertal i partiets hovedbestyrelse bakkede dog op om hende som leder efter at have undersøgt sagen.

Flere medlemmer har dog forladt partiet i kølvandet på valget af Fock som ny politisk leder.

Blandt andre Partistifter Uffe Elbæk og tre af partiets fire øvrige folketingsmedlemmer har forladt partiet.

Det betyder, at Alternativet nu kun har et enkelt medlem i Folketinget - Torsten Gejl.

De fire frafaldne alternativister var først løsgængere, men Rasmus Nordqvist, der var kandidat til posten som forperson, er nu medlem af SF.

ritzau