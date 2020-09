Radikale vil samle økonomi og det grønne i samlet 2025-plan

Det skal være slut med at hoppe fra tue til tue.

Derfor vil De Radikale nu samle økonomien og den grønne omstilling i en samlet 2025-plan, der skal sætte retningen for Danmark.

Det siger partileder Morten Østergaard (R) forud for partiets landsmøde lørdag.

»Vi synes, der er brug for en samlet grøn og økonomisk ansvarlig plan på vejen til 2025, som sikrer, at vi både får reduceret CO2-udledningen og har råd til at investere i den grønne omstilling«.

»Det er samtidig med, at vi også holder hånden under velfærden og endelig sikrer, at der er kolleger nok til os alle sammen, uanset om man arbejder i det private eller offentlige«, siger han.

Vil have to mia. kroner til grønt råderum

Han kritiserer, at regeringen bruger penge fra det økonomiske råderum på blandt andet mere politi og en stort anlagt pensionsreform.

»Det er jo paradoksalt, at det, der samler både befolkningen, erhvervslivet og Folketinget allermest, nemlig indsatsen mod klimaforandringer, ikke finder vejen til regeringens prioriteringer«, siger partilederen.

De Radikale vil have minimum to milliarder kroner til et grønt råderum fra 2021-2030.

»Konkret er vi klar til både at bruge pengene i forbindelse med den grønne skattereform og transporten, hvor vi jo skal kigge på at få flere elbiler«, siger Morten Østergaard.

Når det kommer til beskæftigelsen vil Radikale skabe et plus i arbejdsudbuddet på 10.000 personer i 2025.

Frem mod 2025 vil antallet af faglærte på det danske arbejdsmarked falde med over 40.000 personer ifølge den seneste fremskrivning fra instituttet Dream.

Ifølge Østergaard er det mest oplagte bud for at rette op på manglen at investere i uddannelse, så flere bliver uddannet. Derudover skal virksomhederne vide, at de ’trygt kan investere i at udvikle ny grøn teknologi i Danmark’.

»For hvis ikke de kan finde de faglærte, de har brug for, så skal de have mulighed for at hente dem uden for EU’s grænser«.

»Det kan man gøre ved at sænke den såkaldte beløbsgrænse, sådan at man altid kan hente en faglært et andet sted i verden«, siger Morten Østergaard.

Radikale Venstres landsmøde finder sted lørdag på Hotel Nyborg Strand. På grund af coronakrisen er landsmødet er dog for en stor dels vedkommende digitalt og mange af deltagerne er med via nettet.

