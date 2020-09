Lauritzen om sexisme-uenighed i Venstre: Det er »en storm i et glas vand«

Det er en ’storm i et glas vand’, at Venstres folketingsgruppe skulle være uenige om den debat om sexisme og krænkelser, som er blusset op de seneste uger.

Det siger partiets gruppeformand, Karsten Lauritzen, efter et gruppemøde torsdag formiddag. Han beskylder pressen for at have kørt debatten op.

Lauritzen henviser desuden til et opslag på det sociale medie Instagram, som formand Jakob Ellemann-Jensen lavede i sidste uge, hvor han bakkede entydigt op om at bekæmpe sexisme.

»Grundlæggende er der ingen uenighed i Venstres folketingsgruppe«, siger han.

»Vi er blevet enige om - det forventer jeg, at alle i Venstres folketingsgruppe mener - som Ellemann skrev på de sociale medier - at vi tager den her sexismedebat super seriøst«.

Langer ud efter næstformanden

Uroen omkring Venstres holdning til sexismespørgsmålet begyndte at ulme i sidste uge. Her lavede næstformand Inger Støjberg et facebookopslag om, at hun synes, at debatten var gået ’over gevind’.

Det har fået flere Venstre-folk til at lange ud efter næstformanden.

Støjbergs kritik går på, at almindelige komplimenter risikerer at blive opfattet som sexisme.

Jakob Ellemann-Jensen har derimod skrevet, at debatten netop ikke handler om, at man ’ikke kan give et kompliment længere’, men om opmærksomhed på sexisme.

»Vi har nogle i Venstre og også i vores bagland, som søger en konflikt. Men det skal de lade være med, for i Venstre tager vi den her debat meget seriøst«, siger Karsten Lauritzen.

»Det gør vi på Christiansborg, det gør vi i vores folketingsgruppe, og det gør vores partiformand, som skrev et meget klogt opslag på de sociale medier«.

»Og det er det, jeg har konkluderet over for gruppen, og det er det, som Venstres folketingsgruppe mener«.

Støjberg: Ikke stor uenighed

Efter gruppemødet siger Inger Støjberg:

»Som jeg også sagde, da jeg lagde mit facebookopslag op, så tror jeg ikke, at der er den store uenighed«, siger hun.

»Jeg tror godt, man ved, hvornår tingene går over gevind, og hvornår man går over grænsen, når man for eksempel befamler. Det skal man ikke. Man skal opføre sig ordentligt«.

Debatten om sexisme blev for alvor skudt i gang, da tv-værten Sofie Linde i august fortalte, at hun som 18-årig var blevet udsat for sexisme fra en ’tv-kanon’ i DR.

Siden berettede flere kvinder i mediebranchen om problemer med sexisme. Flere politikere har også fortalt om at have oplevet krænkelser på Christiansborg.

