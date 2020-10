Fakta: Her er aftalen om ret til tidlig pension

Mette Frederiksens store valgløfte

Et halvt års tid før folketingsvalget præsenterede Socialdemokratiet konturerne af sit valgløfte om en ret til tidlig folkepension for nedslidte. Det bliver præsenteret 18. august.

Statsminister Mette Frederiksen forklarede dengang, da hun endnu var partiformand, at man mindst skal have været 40 år på arbejdsmarkedet for at få rettigheden.

Mattias Tesfaye fremhævede sidste år sin egen mor som et eksempel på én, der burde have ret til tidlig pension. Hun gik ud af skolen i 7. klasse og har bl.a. arbejdet som rengøringsassistent på skæve tider af døgnet.

Da Mette Frederiksen havde vundet valget og præsenterede sin nye regering foran Amalienborg gjorde hun klart, at hendes absolutte hovedprioritet i denne valgperiode bliver at gennemføre Socialdemokratiets valgløfte.

Oprindeligt var der tale om en ’ret til tidlig folkepension’, men det er efter folketingsvalget blevet ændret en lang række steder på partiets hjemmeside og i ministrenes sprogbrug, så der nu er tale om en ’ret til tidlig pension’.

Vis mere