Ida Auken: Sofie Carsten Nielsen kendte til Østergaards opførsel og dækkede over ham

Ida Auken skriver på Facebook, at hun i 2017 udtrykkeligt bad Sofie Carsten Nielsen om at gribe ind over for den tidligere radikale leder Morten Østergaard, efter hun havde oplevet ham opføre sig krænkende til Folkemødet.

Hun skriver, at Sofie Carsten Nielsen efterfølgende har afvist at have hørt om sagen, og at håndteringen ikke har været god nok.

»Så jeg er ikke i tvivl om, at Sofie Carsten Nielsen vidste, hvordan Morten Østergaard opførte sig, og valgte at dække over ham«, skriver hun.

Ida Auken nævner en konkret sag, hvor Morten Østergaard ifølge partifællen befamlede en ung kvinde.

»I lørdags fortalte jeg folketingsgruppen, hvad jeg vidste. Jeg sendte en fortrolig mail til gruppen, der påpegede, at det ikke var korrekt, når ledelsen siger, at de ikke kendte til flere sager. Jeg opfordrede ledelsen til at give det fulde billede til folketingsgruppen. I mailen fortalte jeg, hvordan jeg i juni 2017 fortalte både den nuværende politiske leder, landsformanden og partisekretæren, hvordan Morten Østergaard på Folkemødet 2017 havde stået og befamlet en ung kvinde mod hendes vilje og med stærkt grænseoverskridende adfærd havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig. Dengang bad jeg udtrykkeligt Sofie Carsten Nielsen om at gribe ind over for Morten Østergaard. Svaret til mig fra ledelsen dengang var, at man var begyndt at mandsopdække Morten og lægge ham i seng, når han blev for beruset. Jeg sagde, at det mente jeg ikke var godt nok«.

