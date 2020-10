Jens Rohde: Hvad nu hvis Ida Auken har ret?

Det radikale folketingsmedlem Jens Rohde giver nu sit besyv med i det radikale krise.

Ida Auken langede voldsomt ud efter Sofie Carsten Nielsen i går og anklagede hende for at dække over Morten Østergaards krænkelser. Det afviste den nye partileder i rasende vendinger.

Nu beder Jens Rohde partifællerne om at vise respekt for Ida Auken i stedet

»Et kættersk spørgsmål nager mig: Hvad nu, hvis Ida Auken har ret?«, skriver han.

Han tilføjer, at man ikke skal overveje at smide Ida Auken ud af partiet.

»De fejl, vi som parti har begået, kan vi kun rette op på sammen. Derfor siger jeg også hundrede procent ærligt, at hvis man smider Ida Auken ud eller marginaliserer hende, så gør man det samme med mig. INGEN skal stå alene på perronen, fordi de ikke holdt kæft. Dette ’løfte’ kan jeg godt se, kan blive en stor fristelse for nogle. Men se det i stedet som en opfordring til, at alle tænker sig om, inden man kører raid mod Ida Auken. Radikale Venstre har ikke brug for færre men flere kræfter«.

Påstand mod påstand

Onsdag oplyste Ida Auken, der er valgt til Folketinget for De Radikale, men er på orlov, at hun i 2017 har gjort partiets ledelse opmærksom på grænseoverskridende adfærd fra tidligere politisk leder Morten Østergaard.

Ifølge Auken blev hendes henvendelse ignoreret af blandt andet partiets nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen.

Sofie Carsten Nielsen og landsformand Svend Thorhauge har begge afvist Ida Aukens udlægning.

