Tidligere radikal borgmester: Vælg Jelved som ny leder

Vælg Marianne Jelved som ny poltisk leder for Radikale Venstre.

Det foreslår den tidligere radikale borgmester i Holbæk Kommune, Jørn Sørensen.

Situationen i folketingsgruppen er så kaotisk, at der er brug for en utraditionel løsning, skriver den mangeårige borgmester torsdag i et debatindlæg på Sjællandske Nyheder.

Jørn Sørensen mener, at partiets nyvalgte politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, har gjort det »fint« som afløser for Morten Østergaard. Men de seneste dage er der opstået tvivl om, hvad hun har vidst om sin forgængers sexchikanesager – dermed er der også opstået tvivl om, hvorvidt hun har udnyttet denne viden til egen fordel, mener han.

»Uden at ville desavouere Sofie Carsten Nielsen vil jeg derfor foreslå mit gamle parti og dets folketingsgruppe at lave en midlertidig løsning, hvor Marianne Jelved vælges til ny formand for folketingsgruppen – som en skikkelse, alle kan samles om, og som kan klare sig uden om spørgsmål om eventuel indblanding i sexismesager og håndtering af disse«, skriver han i debatindlægget.

Marianne Jelved var politisk leder for de radikale fra 1990 til 2007.

Krisen eskalerer

Krisen i Radikale Venstre brød på ny ud i lys lue onsdag, hvor det radikale folketingsmedlem Ida Auken beskyldte Sofie Carsten Nielsen for at lyve og dække over Morten Østergaard.

I et opslag på Facebook skrev Ida Auken, at hun under Folkemødet på Bornholm i 2017 oplevede Morten Østergaard opføre sig grænseoverskridende og befamle en kvinde. Herefter bad hun gruppens daværende næstformand, Sofie Carsten Nielsen, om at gribe ind.

»Svaret til mig fra ledelsen dengang var, at man var begyndt at mandsopdække Morten og lægge ham i seng, når han blev for beruset. Jeg sagde, jeg ikke mente, det var godt nok«, skrev Ida Auken.

Sofie Carsten Nielsen reagerede prompte på Ida Aukens opslag og kaldte det falske anklager.

»Jeg er rasende over de påstande Ida Auken i dag har rejst på sin Facebook«, skrev hun.