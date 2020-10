Martin Lidegaard bryder tavsheden med støtte til Ida Auken

Den radikale profil Martin Lidegaard skriver på Facebook, at han ikke har grund til at betvivle, at Ida Auken taler sandt.

Han henviser til et opslag fra Ida Auken, hvori hun skriver, at Sofie Carsten Nielsen har dækket over Morten Østergaards upassende adfærd.

»Jeg har ikke grund til at betvivle, at Ida taler sandt. Jeg kender af gode grunde ikke det konkrete hændelsesforløb den pågældende aften, som Ida og Sofie husker så forskelligt. Men den vigtigste pointe er, at flere i ledelsen, herunder Sofie, generelt vidste nok om Mortens upassende adfærd til, at der skulle have været grebet ind for lang tid siden - og allersenest, da Lotte Rod og Katrine Robsøe fortalte om deres sager«, skriver han.

Lidegaard understreger, at han ikke er kandidat til at blive politisk leder for partiet. Han tabte en afstemning mod Sofie Carsten Nielsen på et gruppemøde i sidste uge.

