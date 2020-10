Tidligere sekretariatsleder hos de radikale smækker med døren

Tidligere sekretariatsleder hos De Radikale, Anders Kloppenborg, er én af de 236 personer, der den seneste uge har meldt sig ud af partiet, skriver Skive Folkeblad.

»Den sunde fornuft, besindigheden, omtanken og det lune glimt i øjet og respekten for anderledes tænkende og agerende har forladt partiet. Det er afløst af et scenarie, som vi normalt forbinder med diktatoriske og fundamentalistiske samfund. Hvor er værdigheden, respekten, næstekærligheden og tilgivelsen blevet af«, siger Anders Kloppenborg til Skive Folkeblad.

Han var sekretariatsleder og partisekretær i perioden 1997-2003 og er i dag rektor på Birkerød Gymnasium. Han meldte sig ud dagen efter Morten Østergaards afgang, og han kalder udviklingen i partiet de senere år for »en tragedie«:

»Mit gamle parti er step by step forsvundet og har udviklet en mere og mere ideologisk betonet politik, som har fjernet det fra central indflydelse. Det er netop denne indflydelse, hvor den sunde fornuft var i højsædet, og hvor man ikke tog sig selv mere alvorligt, end godt er, der har været partiets centrale dna, og som har medvirket til, at Radikale Venstre helt frem til de seneste år har haft en central og vigtig position i dansk politik, som har været gavnlig for det danske samfund og også for partiet«, siger Anders Kloppenborg til Skive Folkeblad.

Furier og amazoner

Om Morten Østergaards afgang som partileder tilføjer Kloppenborg:

»Besindelse og omtanke blev skubbet helt til side af en feministisk, inkvisitorisk heksejagt forestået af en gruppe ikke-tilgivende, nådesløse furier og amazoner, som virker, som om de ikke helmer før det ultimative matriarkat er indført på værste fundamentalistiske vis«.

Anders Kloppenborg mener, at »partiets gamle kæmper, Zahle, P. Munch, J. Jørgensen, B. Dahlgaard, H. Baunsgaard og Niels Helveg Petersen må vende sig i deres grave« over udviklingen i partiet.