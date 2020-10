Endnu et medlem af Venstres top ramt af diskusprolaps

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, er ramt af en diskusprolaps i lænden. Det skriver hun lørdag på Facebook.

Hun har derfor været indlagt på akutafdelingen på Hillerød Sygehus og skal opereres mandag. Det sker på Acure Privathospital.

»Derfor må jeg lige tage den lidt med ro bagefter, så jeg forhåbentlig snart kan komme på højkant igen«, skriver hun.

Ordføreren havde ellers set frem til en tur i sommerhus, skriver hun. I stedet blev det til flere dage på sygehuset.

»Efter et par dage med store smerter i ryggen og især i mit højre ben, hvor det føltes som en kombination af ’knive’ igennem benet, føleforstyrrelser, nedsat kraft i ben og en fod, der fuldstændig ’sov’. Så kunne jeg til sidst hverken gå eller stå«, lyder det fra Sophie Løhde, der i samme omgang takker personalet på sygehuset.

Ellemann er snart tilbage

Til Folketingets åbningsdebat torsdag 8. oktober var det Løhde og ikke partiformand Jakob Ellemann-Jensen, som holdt den traditionelle tale og deltog i debatten på partiets vegne.

Årsag? Partiformanden var sygemeldt, efter at han var blevet opereret efter netop to diskusprolapser i nakken.

»Ja, man kan vel næsten kalde det for ’ufrivillig loyalitet’ med Venstres formand«, skriver Løhde på Twitter om sin egen sygdom.

I Jakob Ellemann-Jensens fravær har det formelt været næstformand Inger Støjberg, der har været fungerende formand. Jakob Ellemann-Jensen gennemgik i midten af september en operation for de to diskusprolapser. Det var egentlig planen, at han skulle være sygemeldt frem til 3. oktober, men sygeperioden er siden blevet forlænget. Det skyldes, at han endnu ikke var kampklar.

»Åbningsdebatten i Folketinget tager gerne over 12 timer, og selv om jeg er på benene igen, så er kroppen endnu ikke klar til det eller til en time på talerstolen«, lød det fra Ellemann, da han forud for åbningsdebatten måtte give stafetten videre til Løhde.

Jakob Ellemann-Jensen er dog på tinge igen, når Folketinget mandag er tilbage efter efterårsferien, oplyser Venstres pressetjeneste.

ritzau