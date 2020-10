Krisemøde er slut: Radikale Venstres folketingsgruppe har fuld tillid til Sofie Carsten Nielsen

Der er fuld tillid i De Radikales folketingsgruppe til Sofie Carsten Nielsen som politisk leder. Det siger hun søndag efter et krisemøde i gruppen. Hun fortsætter dermed på posten som politisk leder af partiet.

»Der er opbakning fra gruppen«, siger hun efter mødet i partiets lokaler i det indre København.

Det gælder også Martin Lidegaard, der ellers tabte kampvalget til Sofie Carsten Nielsen, da Morten Østergaard trådte tilbage. Efter mødet sagde han, at han »giver det en chance til« og bliver, selv om Sofie Carsten Nielsen fortsætter på posten:

»Det er med tillid, som det er med troværdighed. Det tager langt tid at bygge op og meget kort tid at bryde ned. Nu er vi enige om at begynde at bygge tilliden op igen. Det vil jeg bidrage til«.

Har du tillid til Sofie Carsten Nielsen?

»Jeg har ikke noget at tilføje til det, der er sket. Men vi har givet hinanden håndslag på, at vi nu forsøger at tale hinanden op i stedet for at tale hinanden ned«.

Er Sofie Carsten Nielsen den rigtige leder?

»Hun er blevet valgt. Det er respekterer jeg 100 procent. Jeg stillede op til posten, så jeg havde selvfølgelig gerne set en anden. Men herfra handler det om bygge tillid op«, siger Martin Lidegaard.

Ingen medlemmer af folketingsgruppen har valgt at forlade partiet på søndagens møde.

