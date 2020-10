Ung socialdemokrat kritiserer partifæller I ved, at der er flere sager om Frank Jensen

Tidligere formand i DSU København Nilly Taheri kritiserer de partifæller, som fortsat støtter Frank Jensen.

På Twitter skriver hun, at der ikke burde være behov for flere sager.

»Jeg var formand for DSU København fra 2015-2017. Jeg sad med til møderne på rådhuset med Frank og gruppen. Må bare sige: De kredsformænd, som i går sagde, de har brug for at flere sager for at vise mistillid til Frank: I VED, der er flere«, skriver hun.

Kommentaren kommer efter et krisemøde i aftes hos socialdemokraterne i København. Mødet kom, efter at en række krænkelser af kvinder er blevet beskrevet af Jyllands-Posten.

Overborgmesteren kan ikke afvise, at der kommer endnu flere sager frem.

»Nej, det kan jeg ikke. Og der vil forventeligt også komme sager frem«, sagde Frank Jensen efter mødet. Han omtalte sig selv som »krænker«.

Han fremhævede at Socialdemokratiet har sat et advokatfirma til at granske flere anklager.

Frank Jensen bør ikke stå i spidsen ved næste valg i 2021, mener Cecilie Sværke Priess, der er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i København.

»Frank Jensen skal ikke stå i spidsen for vores parti ved kommunalvalget til næste år. Sagen er ikke slut«, siger hun til TV2 News.

Allerede inden mødet havde Cecilie Sværke Priess meldt ud, at DSU København ikke bakkede op om Frank Jensen.

Cecilie Sværke Priess fortalte søndag til Jyllands-Posten, at hun har modtaget otte nye sager om personer, der har oplevet krænkelser fra Frank Jensen eller været vidne til episoder.

22 ud af 32 partifæller ved søndagens møde udtrykte opbakning til Frank Jensen som overborgmester og spidskandidat for Socialdemokratiet i København.

Efterfølgende udtalte blandt andre Carlo Søndergaard, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Indre By og Christianshavn, at hvis der kommer grove sager frem, må Frank Jensen enten må trække sig, eller der må blive udtrykt mistillid mod ham.

Og det er den holdning, som den tidligere DSU-formand i København Nilly Taheri ikke kan forstå.

ritzau