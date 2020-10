Erhvervsliv ser milliarder til grøn forskning skabe vækst

En politisk aftale om forskningsreserven ligner et pletskud set med erhvervslivets øjne.

Sådan lyder vurderingen fra erhvervsorganisationen Dansk Industri, der ser positivt på, at Folketingets partier er enige om at bruge to ud af knap tre milliarder kroner på mere grøn og teknisk forskning samt udvikling.

»Der er klart fokus på grøn forskning og innovation og på at styrke vores teknologi inden for life science, teknisk forskning og innovation«.

»Det kan både være med til at bringe os i mål med den grønne omstilling og medvirke til at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark og skabe vækst«, siger Mette Fjord Sørensen, underdirektør i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

Forskningsreserven Her er et udpluk af, hvordan midlerne fra Forskningsreserven bliver fordelt: * 2,1 milliard kroner fra Forskningsreserven bliver afsat til ’ambitiøse og grønne forskningsinitiativer i 2021’. * En del af de midler skal målrettes fire forskningsområder, såkaldte missioner. Det er CO2-fangst, grønne brændstoffer (for eksempel Power-to-x), landbrug og cirkulær økonomi). * 390 millioner kroner går til life science, sundhed og velfærdsteknologi. * 50 millioner kroner bliver afsat til at styrke forskning inden for børneområdet. Det handler blandt andet om at sikre børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud. * 50 millioner kroner i 2021 og 60 millioner kroner i 2022 og 2023 bliver afsat til delfinansiering af et nyt forskningsskib, som blandt andet skal være med til at styrke Danmarks forskningsposition i Arktis. * En særskilt aftale på cirka 231 millioner kroner om fri forskning, talentudvikling og forskning i klimaudfordringer er indgået mellem Folketingets partier undtagen Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. * Denne aftale skal blandt andet fremme en mere ligelig fordeling mellem kønnene i forskningsmiljøerne i Danmark. Det sker ved at lave en femdobling til 110 millioner kroner af forskertalentprogrammet Inge Lehmann. Kilder: Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vis mere

Der er fredag indgået aftale om forskningsreserven. Det er typisk den første delaftale af finansloven for næste år.

Forskningsreserven udgør cirka seks procent af det samlede offentlige forskningsbudget, som er på 24,2 milliarder kroner næste år.

Også erhvervsorganisationen Dansk Erhverv ser positivt på aftalens fokus på grøn forskning. Men den savner mere fokus på den digitale omstilling.

»Stort set alle virksomheder i Danmark står over for at skulle udvikle sig digitalt i de kommende år«.

»Dansk Erhverv havde gerne set nogle større ambitioner på det digitale område i aftalen«, siger Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef, i en skriftlig kommentar.

Pengene fra aftalen går blandt andet til forskning i at fange og lagre CO2, grønnere brændstoffer til transport og industri, mere klimavenligt landbrug og fødevareproduktion samt øget genanvendelse af plastik og tøj.

Der er lidt færre penge til den frie forskning i forhold til sidste år, hvor det dog var rekordhøjt.

ritzau