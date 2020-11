Regeringen vil hæve håndværkerfradraget til 50.000 kroner

Regeringen foreslår, at boligjobordningen tæt på tredobles for at holde gang i økonomien under krisen. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Boligjobordningen er populært kendt som håndværkerfradraget. Den giver borgere et fradrag for service- og håndværksydelser, som er udført i hjemmet.

Det er i øjeblikket på samlet 19.200 kroner per person. Det foreslår regeringen nu skal hæves til samlet 50.000 kroner per person.

Forslaget er et af tre, som finansminister Nicolai Wammen (S) mandag har præsenteret på et pressemøde forud for finanslovsforhandlingerne for 2021.

Forhandlingerne starter mandag. Og målet er meget enkelt ifølge Wammen:

»Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at danskerne har et job at stå op til«, siger han på pressemødet.

Her fortæller han, at regeringen går efter at lave én samlet aftale om næste års finanslov og en grøn genstart af den danske økonomi.

Wammen fortæller, at regeringen vil lave en stor eksportpakke på yderligere 500 millioner kroner årligt fra 2021 til 2023.

Derudover vil regeringen bruge to milliarder kroner på at øge vækst og beskæftigelse i brancher, der er særligt hårdt ramt af corona, siger han.

