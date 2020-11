Ellemann til Frederiksen: Det tror jeg simpelthen ikke på

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen siger, at det er ikke nok med en beklagelse fra Mette Frederiksen:

»Statsministeren gav en ulovlig order. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at der ikke er ét eneste mennesker, der har gjort opmærksom på, at man skal have lovhjemmel, før man dræber et helt erhverv. Det tror jeg simpelthen ikke på«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Mette Frederiksen fastholder, at hun først i weekenden blev gjort opmærksom på, at der ikke var et lovgrundlag for aflivningen af mink:

»Hvis vi havde fået det at vide før pressemødet, så havde jeg selvfølgelig sagt det på pressemødet i onsdags«, siger Mette Frederiksen.

Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl kræver, at Mogens Jensen (S) trækker sig som fødevareminister.

Det gør han, efter at ministeren har erkendt, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at kræve alle mink i Danmark slået ned.

»Jeg mener som minimum, at Mogens Jensen (S) må tage sit gode tøj og gå«.

Opdateres

ritzau