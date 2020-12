Venstre vil arbejde for at afskaffe ret til tidlig pension

Det er endnu for tidligt at præsentere den politik, Venstre vil gå til valg på. Men står det til finansordfører Troels Lund Poulsen (V), vil partiet afskaffe retten til tidlig pension, som blev vedtaget mandag.

Den skal give udvalgte nedslidte mulighed for at trække sig tilbage nogle år før, men Venstre er uenig i finansieringen.

»Hvis Venstre får mulighed for det, vil vi sørge for at sikre, at den ikke bliver til noget, hvis vi måtte have regeringsmagten. Men det afhænger af, hvordan flertallet er«, siger Troels Lund Poulsen under debatten om finansloven i Folketingssalen.

Han svarer på et spørgsmål om, hvorvidt Venstre vil gå til valg på at afskaffe retten til tidlig tilbagetrækning, som har været Socialdemokratiets helt store fokus de seneste to år.

Venstre er i stedet fortaler for at udvide ordningen for seniorpension fra 15 timer til 18 timer om ugen, hvilket er aftalt.

Socialdemokratiets ordning koster 3,5 milliarder kroner årligt på de offentlige finanser.

Vurderingen er, at 41.000 lønmodtagere i 2022 får ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet op mod tre år tidligere, hvis man som 61-årig har været 44 år på arbejdsmarkedet.

Otte ud af ti er faglærte eller ufaglærte.

Ikke en solidarisk model

Finansieringen findes ved besparelse på jobcentrene, en skat på den finansielle sektor og i det økonomiske råderum, der er statens forventede overskud i fremtiden.

Frygten er, at bankerne sender regningen videre til kunderne.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at Venstre synes, at det er en forkert vej at gå at lave en tidlig tilbagetrækning. Vi mener ikke, at det er en solidarisk model«.

»Venstre mener, at det er en forkert model. Vi synes, man brandbeskatter danskerne for at finansiere den model, der ikke er solidarisk«, siger Troels Lund Poulsen.

Finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S) roser ligefrem oppositionspartiet.

»Der er grund til at rose Venstre for at tale rent ud og sige, at de vil afskaffe retten til tidlig pension for de mest nedslidte. Så ved de danskere, der er nedslidte, at de ikke skal stemme på Venstre, eller at en stemme på Venstre er lig med, at de vil afskaffe retten«, siger han.

Otte ud af ti er faglært eller ufaglært, så det er ikke kun folk, der er nedslidte, som får den her ret til pension. Hvad mener du om det?

»Vi har givet en ret til de mennesker, der har været længst på arbejdsmarkedet. Ordningen er indrettet, så det også går til de mennesker, der har haft de hårdeste job, som ikke har betalt så godt«, siger han.

ritzau