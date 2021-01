Advokater: Der er grundlag for en rigsretssag og rimelig formodning om domfældelse mod Støjberg

Der er grundlag for en rigsretssag og ud fra Instrukskommissiones delberetning en rimelig formodning om domfældelse mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i sagen om adskillelse af asylpar.

Det vurderer de to advokater, som Folketinget har hyret til at udlægge Instrukskommissionens delberetning.

Det oplyser flere kilder, der sidder med ved mødet onsdag formiddag, til Politiken. Og ifølge de to advokaters skriftlige redegørelse, som Politiken også har set, er det formuleret på denne måde:

»Samlet set er det vores vurdering, at der på baggrund af Beretningen er grundlag for at rejse tiltale mod tidligere minister Inger Støjberg for Rigsretten vedrørende indkvarteringsordningen og dens administration (se forhold 1 nedenfor), og at der er en rimelig formodning om, at Rigsretten, hvis Instrukskommissionens bevisvurderinger ikke ændres, eller nye afgørende beviser fremkommer, vil finde, at der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed, hvorved tiltalen kan føre til domfældelse«.

Den egentlige beslutning om, hvorvidt der skal rejses en rigsretssag, kan dog kun træffes af Folketinget, hvor der skal være flertal for det.

På forhånd har Radikale Venstre, Liberal Alliance og Alternativet meldt ud, at alene delberetningen fra Instrukskommissionen danner grundlag for en rigsretssag, mens Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i juleferien vakte opsigt ved at fastslå, at det ikke kan afvises, at Venstre også kommer til at bakke op om en rigsretssag.

Derfor vil fokus i høj grad være på Socialdemokratiet, der menes at sidde med de afgørende mandater og dermed magten til at bestemme, om Støjberg skal for rigsretten.

Forældelsesfristen i den såkaldte ministeransvarlighedslov er fem år, og da Støjbergs beslutning om at adskille de omtalte par fandt sted 10. februar 2016, skal en evt. rigsretssag være anlagt senest den dato i år. Derfor har Instrukskommissionen også arbejdet under tidspres og valgte allerede i december at udgive en delberetning, som Folketinget kunne tage bestik af.

