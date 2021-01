Stærkt utilfreds Støjberg: »Man dør jo ikke af at komme for en rigsret, men jeg mener bare ikke, der er belæg for en rigsretssag«

Det var en stærkt utilfreds Inger Støjberg, der ved middagstid forlod mødet i det udvalg i Folketinget, der behandler, om den tidligere udlædninge- og integrationsminister skal for Rigsretten.

»Man dør jo ikke af at komme for en rigsret, men jeg mener bare ikke, der er belæg for en rigsretssag«, lød det fra hende.

På mødet præsenterede de to advokater - Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammeljord - som Folketinget har hyret til at vurdere Instrukskommissoinens delberetning om Støjberg, deres syn på, om sagen kan føre til en rigsretssag.

Og deres konklusion var dårlig nyt for Støjberg. Ifølge Politikens oplysninger lyder det således i beretningen fra de to advokater, at der er grundlag for at rejse en rigsretstiltale mod Inger Støjberg.

En vurdering, som Støjberg langt fra deler.

»Jeg havde sådan set troet, men jeg havde sådan set også håbet, at Folketingets to udpegede advokater havde lavet et selvstændigt stykke arbejde. Det kan jeg så konstatere, at det har de ikke. De har lagt sig fuldstændigt i slipstrømmen af kommissionens konklusioner. Og det synes jeg selvfølgelig er - mildt sagt - lidt ærgerligt. Men det er det, de har gjort. Så man kan sådan set sammenfattende sige, at Folketinget er ikke blevet en pind klogere af det, som de to advokater er kommet med her«, mener hun.

Rimelig formodning om domsfældelse i Rigsretten

Af advokaternes skriftlige beretning, som Politiken har set dele af, fremgår følgende:

»Samlet set er det vores vurdering, at der på baggrund af beretningen er grundlag for at rejse tiltale mod tidligere minister Inger Støjberg for Rigsretten vedrørende indkvarteringsordningen og dens administration (se forhold 1 nedenfor), og at der er en rimelig formodning om, at Rigsretten, hvis Instrukskommissionens bevisvurderinger ikke ændres, eller nye afgørende beviser fremkommer, vil finde, at der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed, hvorved tiltalen kan føre til domfældelse«.

Men det giver hovedpersonen altså ikke meget for.

»Det kunne man sådan set bare have læst i konklusionerne fra kommissionen, og det er jo sådan set på trods af, at der er flere uvildige advokater, professorer, der har været ude og kritisere kommissionens arbejde og konklusioner. Men det er jo så det, de har valgt de her to advokater. Det kan jeg jo stille mig noget undrende over for«, siger hun og fortsætter:

»Nu er det så op til Folketinget at afgøre, om man vil stille mig for en rigsret omkring beskyttelse af piger«.

Hun vil ikke gætte på, om der vil være et flertal i Folketinget for en rigsret.

»Jeg mener bestemt ikke, der er belæg for en rigsretssag. Tværtimod, og jeg har med meget stor interesse læst de uvildige advokater og professorer, der jo er kommet med deres gennemgang af sagen«.