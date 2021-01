Løkke starter nyt politisk netværk

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen starter nyt politisk netværk i eget navn, der kan blive til et parti. Det fremgår af hjemmeside.

Der har været spekuleret i, om Lars Løkke Rasmussen, der for kort tid siden meldte sig ud af Venstre, ville starte et nyt parti. Det er der altså ikke tale om, men om et ’nyt, forpligtende netværk’.

»Danmark har mange partier, og man skal ikke lave et nyt, hvis det ikke føles rigtigt helt ind i marven. Men måske er der basis for et nyt mødested«.

»Unge ville nok kalde det en bevægelse. Jeg foretrækker at kalde det et mødested, skriver Lars Løkke Rasmussen på hjemmesiden«.

Blå bog Lars Løkke Rasmussen Tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke starter nyt netværk, der kan føre til mere. Lars Løkke Rasmussen tabte både statsministerposten og posten som formand for Venstre i sommeren 2019. Første dag i det nye år meddelte han, at han melder sig ud af Venstre, som han har været medlem af i 40 år. Han fortsætter som løsgænger i Folketinget og starter et nyt netværk. Få et overblik over hans lange politiske karriere her: * Navn: Lars Løkke Rasmussen. * Alder: 56 år, født 15. maj 1964 i Vejle. * Søn af: Jeppe og Lise Løkke Rasmussen. * Uddannelse: Samfundsfaglig-matematisk student fra Helsinge Gymnasium 1983. Cand.jur. fra Københavns Universitet 1992. * Erhvervskarriere: Selvstændig konsulentvirksomhed 1990-1995. * Politisk karriere: Formand for Venstres Ungdom (VU) 1986-1989. Medlem af byrådet i Græsted-Gilleleje Kommune 1986-1997. Medlem af Folketinget siden 1994. Amtsborgmester i Frederiksborg Amt 1998-2001. Næstformand for Venstre 1998-2009. Indenrigs- og sundhedsminister 2001-2007. Finansminister 2007-2009. Formand for Venstre 2009-2019. Statsminister 2009-2011 og igen fra 2015-2019. Bestyrelsesformand for Global Green Growth Institute, GGGI, maj 2012 - efteråret 2014. Bestyrelsesformand for Løkkefonden. * Privat: Gift med Sólrun Løkke Jákupsdóttir. Far til tre børn. Vis mere

»Et mødested mellem pragmatisme og idealisme – i erkendelse af, at i en verden i fremgang er stilstand lig tilbagegang«, skriver Lars Løkke Rasmussen på hjemmesiden.

Til B.T. skriver Lars Løkke Rasmussen, at ’kun tiden kan vise’, om netværket udvikler sig til noget større.

Tilmelding til netværket er ifølge hjemmesiden umiddelbart gratis.

Lars Løkke Rasmussen forlod nytårsdag Venstre efter årtiers medlemskab. Det skete efter et langvarigt forløb, der startede efter valgkampen i 2019.

Da Lars Løkke Rasmussen her meldte ud, at han ikke agtede at trække sig som formand, opstod en større konflikt med baglandet og ikke mindst daværende næstformand Kristian Jensen.

Den endte med, at både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trak sig fra deres poster.

Farvel til Venstre 1. januar

Efter mere end et år som almindeligt medlem af folketingsgruppen forlod Lars Løkke Rasmussen partiet 1. januar.

»Med lyst og mod til at møde den ny verden, der står foran os, men naturligvis også iblandet vemod, har jeg her til nytår besluttet at sætte mig selv fri og melde mig ud af Venstre efter 40 års medlemskab«.

Under valgkampen i 2019 præsenterede Lars Løkke Rasmussen pludselig en vision om at bryde med blokpolitikken og danne regering over midten. Siden da har han i bøger og interviews fastholdt den tanke.

Ved sin udmelding af Venstre skrev han desuden på Facebook, at han ønsker et opgør med symbolpolitik og retorikken i udlændingedebatten.

Lars Løkke Rasmussens udmeldinger er blevet kritiseret for at være hykleriske efter en statsministerperiode baseret entydigt på blå blok med fokus på udlændingestramninger og med mange politiske tiltag, der kunne opfattes som symbolpolitik.

Ritzau